La salud ambiental que Loreto no puede seguir postergando

Cada 26 de setiembre, el Día Mundial de la Salud Ambiental nos recuerda que el entorno en el que vivimos determina, en gran medida, nuestra salud. En ningún lugar del Perú esa relación es tan directa y tan urgente como en Loreto, donde el agua que se bebe define, literalmente, el futuro de la infancia.

Las cifras son contundentes. En Loreto, el 72,2% de la población no tiene acceso al agua potable, y el departamento se encuentra entre los que registran menos del 14% de agua con niveles adecuados de cloración, según el INEI. Esto ocurre porque las fuentes de las que se abastecen miles de familias (ríos, acequias, lluvia) llegan contaminadas por aguas residuales sin tratar, deforestación y filtraciones de pozos ciegos hacia el subsuelo, y porque casi nunca pasan por un proceso de tratamiento antes de ser consumidas. Según la Organización Mundial de la Salud, el 80% de las enfermedades infecciosas, parasitarias y gastrointestinales del mundo se debe al uso y consumo de agua insalubre. En Loreto, esa realidad se traduce en cifras concretas: 63,1% de los niños en zonas rurales padece anemia, según la Endes-INEI, y las enfermedades de origen hídrico llegan a cobrar 19,2 vidas por cada 1.000 nacidos vivos, según la Geresa.

Estos son eslabones de una misma cadena. El agua insegura afecta, además, directamente la absorción de nutrientes, y esto tiene un correlato escolar que rara vez conectamos: solo el 12,8% de estudiantes de cuarto de primaria en Loreto alcanza un nivel satisfactorio en comprensión lectora, y apenas el 6,3% en matemática, según el Minedu. La salud ambiental es, en realidad, la condición base de la educación y el desarrollo humano, y no un tema aparte.

La salud ambiental no se resuelve solo con infraestructura, sino cuando la comunidad que convive con esa infraestructura la entiende, la cuida y decide sobre ella. Un sistema de agua instalado sin ese vínculo se vuelve muy frágil, se deteriora y se abandona, y la salud ambiental vuelve al punto de partida en pocos años.

Por eso, como presidenta del directorio de la Fundación Encuentros, trabajamos la salud ambiental como un problema de gobernanza: acompañamos a las comunidades amazónicas a crear y sostener sus propias organizaciones de agua y saneamiento, capaces de administrar, mantener y decidir sobre su sistema a largo plazo. En la comunidad kukama-kukamiria de San José de Parinari, en Loreto, acaba de constituirse el primer Comité de Agua, Saneamiento y Ambiente (CASA) del país bajo el marco de la Ley de Acceso Universal al Agua Potable. Es la primera vez que esta ley se aplica en territorio. Así, la salud deja de depender de un proyecto externo y empieza a sostenerse desde adentro.

En el Día Mundial de la Salud Ambiental, la pregunta que debemos formularnos no es solamente cuánto se ha invertido en Loreto, sino si esa inversión ha llegado con un modelo capaz de sostenerse en el tiempo. San José de Parinari demuestra que sí es posible. Los niños de la Amazonía no necesitan más promesas: necesitan un sistema que funcione, y que ellos mismos puedan cuidar.