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La salud ambiental que Loreto no puede seguir postergando

“En el Día Mundial de la Salud Ambiental, la pregunta que debemos formularnos no es solamente cuánto se ha invertido en Loreto, sino si esa inversión ha llegado con un modelo capaz de sostenerse en el tiempo”.

    Hania Pérez de Cuéllar
    Por

    Directora ejecutiva de PDC Consultores y exministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "La salud ambiental no se resuelve solo con infraestructura, sino cuando la comunidad que convive con esa infraestructura la entiende, la cuida y decide sobre ella". Ilustración: El Comercio | Giovanni Tazza.
    "La salud ambiental no se resuelve solo con infraestructura, sino cuando la comunidad que convive con esa infraestructura la entiende, la cuida y decide sobre ella". Ilustración: El Comercio | Giovanni Tazza.

    Cada 26 de setiembre, el Día Mundial de la Salud Ambiental nos recuerda que el entorno en el que vivimos determina, en gran medida, nuestra salud. En ningún lugar del Perú esa relación es tan directa y tan urgente como en Loreto, donde el agua que se bebe define, literalmente, el futuro de la infancia.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.