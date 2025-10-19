La salud en la agenda nacional

No es casual que el tema de salud esté en la agenda de CADE Ejecutivos 2025 de IPAE Acción Empresarial: hoy la salud es un reto clave para la competitividad del país. Requiere de políticas públicas sólidas y de educación en la población para seguir generando bienestar, productividad y un desarrollo real de nuestro país.

El Perú destina actualmente 6% del PBI a salud, un porcentaje aún por debajo del promedio de 9% de la OCDE, a la cual nuestro país se encuentra en proceso de adhesión. Más allá de cuánto invertimos, la discusión gira en torno a cómo estos recursos generan el mayor impacto posible en la vida de los peruanos, disminuyendo el gasto de bolsillo.

Durante años, la salud se entendió únicamente como gasto social. Hoy sabemos que es una de las inversiones más estratégicas que puede hacer un país. La evidencia confirma que prevenir y tratar oportunamente enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o cáncer genera retornos de más de 300%. En el caso del cáncer de cuello uterino, un retorno de inversión de hasta 318%. Cada sol invertido en vacunación ahorra hasta 10 soles en hospitalizaciones y tratamientos. Apostar por prevención y autocuidado es una estrategia económica y social.

El sector privado ya invierte en desarrollar y brindar innovación al país. En el 2024 se aprobaron más de 50 ensayos clínicos que representaron una inversión aproximada de US$20 millones. Tenemos la oportunidad de volvernos un ‘hub’ de innovación y convertir esa cifra en 80 millones de dólares que beneficiarían a pacientes sin otras alternativas terapéuticas y al desarrollo económico y científico local.

Hay un potencial enorme en el uso de herramientas tecnológicas. Un ejemplo es ampliar el uso de aplicaciones de registro de vacunación en tiempo real, como viene desarrollando la cooperación internacional con el Ministerio de Salud. Si logramos escalar estas iniciativas, podríamos mejorar la trazabilidad y aumentar la eficiencia de la cadena de inmunización.

Es imperativo tener una buena gestión de recursos públicos. Además del presupuesto asignado de manera clara, el reto está en la ejecución. Al cierre de setiembre, la ejecución presupuestal en salud mostró que la compra de medicamentos oncológicos se encuentra en 64,8% y la de dispositivos médicos en 60,2%.

La nueva Ley de Contrataciones del Estado incluye variables como calidad, integridad y valor por dinero para invertir mejor en salud. Sin embargo, es indispensable capacitar a todos los actores que necesitan implementarla correctamente.

CADE es el espacio donde líderes empresariales, autoridades y sociedad civil pueden comprometerse a que la salud se convierta en una inversión estratégica. Si ampliamos las asociaciones público-privadas y mejoramos la comunicación para las estrategias de prevención, podríamos transformar la calidad de prestación y devolverle la confianza a la ciudadanía.

Desde el Comité de Salud de IPAE Acción Empresarial, reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando propuestas viables y sostenibles que permitan al Perú avanzar hacia un sistema más equitativo, moderno y centrado en las personas.