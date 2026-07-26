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La salud no cabe en un hospital: fluye por una red de cuidados

“El Perú ya cuenta con normas, infraestructura y financiamiento para la telesalud; el desafío es integrar los sistemas y poner en marcha un modelo con dispositivos, alertas, responsables clínicos y tiempos de respuesta definidos”.

    Aníbal Velásquez
    Por

    Epidemiólogo y exministro de Salud

    avelasquez@comercio.com.pe

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    Resumen

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    AstraZeneca busca impulsar la telesalud en zonas rurales de Cajamarca, empezando por el distrito de Celendín. (Foto: AstraZeneca)
    AstraZeneca busca impulsar la telesalud en zonas rurales de Cajamarca, empezando por el distrito de Celendín. (Foto: AstraZeneca)

    Ante el envejecimiento de la población, el avance de las enfermedades crónicas y la presión adicional que podría ejercer el Fenómeno El Niño Costero, el nuevo gobierno tiene la oportunidad de impulsar un giro en el sistema de salud mediante una apuesta decidida por la telesalud.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.