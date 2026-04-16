El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

La segunda como farsa

“Fujimori y su eventual contendiente no superan el 30% de votos válidos, lo que deja un amplio margen de votantes por conquistar”.

    José Carlos Requena
    Por

    Analista político y socio de la consultora Público

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Composición: El Comercio
    Composición: El Comercio

    El inminente paso de Roberto Sánchez a la segunda vuelta originará, seguramente, un estallido de histeria entre quienes aborrecen a la izquierda, sector político que el candidato dice representar. Así, nuevamente, veremos cómo el color rojo será equiparado con una ciega vocación por el atraso o la destrucción de lo hasta ahora conseguido.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.