🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢SEGUNDA SALIDA DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS

La procesión del Señor de los Milagros recorrerá hoy por segunda vez las calles del Centro de Lima. En su trayecto pasará por la Plaza de Armas para recibir los homenajes del Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Municipalidad de Lima. Después será homenajeado por el Congreso. La imagen pernoctará en la iglesia Virgen del Carmen de Lima y mañana volverá a salir. En su recorrido pasará por los hospitales Dos de Mayo y Almenara, y por el Palacio de Justicia, donde también se prevé una ofrenda.

🟢EL DOCUMENTAL QUE CELEBRA A LOS CAMPEONES DE LA COPA AMÉRICA DE 1975

En unos días se cumplirán 50 años del segundo y último título de la selección peruana de fútbol en la Copa América. Como un homenaje por el logro de 1975, El Comercio presentará “Fuimos héroes”, un documental producido por el Núcleo Audiovisual de este Diario. El trabajo incluye entrevistas, archivo inédito y la reunión de tres campeones del equipo peruano: Héctor Chumpitaz, Oswaldo ‘Cachito’ Ramírez y Juan Carlos Oblitas. Pronto lo podrán ver en elcomercio.pe.

🔴MÁS GASTO EN SUELDOS Y MENOS EN INVERSIÓN EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO

El proyecto del Presupuesto Público 2026 refuerza una tendencia de asignación que prioriza el gasto en sueldos y pensiones y no en inversión, como señala un informe de El Comercio y Apoyo Consultoría. En la iniciativa se plantea un aumento de 12% en remuneraciones, que se compensa con una contracción de 13% en la inversión total. Esto no solo obedece a una decisión técnica, sino también a un entorno institucional debilitado, sobre todo del Ministerio de Economía.