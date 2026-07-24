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La seguridad social: cuando el humanismo se hace institución

“La seguridad social nunca debería pensarse con el horizonte de un período de gobierno. Pertenece a una escala distinta: la de las generaciones”.

    Virginia Baffigo
    Por

    Expresidenta ejecutiva de Essalud

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Nathan, el niño que renació y recibió su primer trasplante de corazón del año 2026. Foto: ESSALUD.
    Nathan, el niño que renació y recibió su primer trasplante de corazón del año 2026. Foto: ESSALUD.
    / ROBERTO MATTA

    Toda sociedad responde, tarde o temprano, a una misma pregunta: ¿qué hace con las personas cuando la enfermedad, la discapacidad o la vejez las vuelven más vulnerables?

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.