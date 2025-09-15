En el Semáforo de este lunes 15 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. La Teletón 2025 se cerró la noche del sábado con una recaudación que superó el objetivo planteado: S/9’168.509. El mismo día, Perú selló su victoria sobre Portugar por la Copa Davis de tenis. Nicolás Buse le dio el tercer punto al equipo peruano, que ahora disputará los Qualifiers. Por último, los casos de neumonía en el Perú han alcanzado sus niveles más altos desde el final de la pandemia. En lo que va del 2025, se han registrado 91.062 contagios y 26.748 hospitalizaciones, cifras mayores que lo registrado en el mismo período del 2024.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO🔴 LO MALO

🟢 LA TELETÓN SUPERÓ SU META

La Teletón 2025 terminó su jornada la medianoche del último sábado con una recaudación récord: S/9’168.509. Este monto, en su mayoría aportes de la ciudadanía, superó la meta planteada para esta edición del evento benéfico, que era de S/8’054.927, un sol más de lo recaudado en la edición del 2024. Los fondos se destinan a los niños de la clínica San Juan de Dios. La jornada de 26 horas, que empezó a las 10 p.m. del viernes, tuvo a Gisela Valcárcel, Cristian Rivero, Adolfo Aguilar y Ethel Pozo como conductores.

🟢 GRAN TRIUNFO PERUANO EN LA COPA DAVIS

El último sábado, Perú selló su victoria por 3-1 en la serie ante Portugal por la Copa Davis, con lo que logró su pase a los Qualifiers, el paso previo para llegar a las finales del clásico torneo por equipos. Ignacio Buse, primera raqueta peruana y 112 del ránking mundial, logró el punto número tres para el equipo peruano en su partido contra Nuno Borges ( 52 del mundo) en el Club Lawn Tennis. Con el apoyo local, Nacho remontó el encuentro, ganó el segundo y tercer set, luego de haber perdido el primero.

🔴 PREOCUPANTES CIFRAS SOBRE LA NEUMONÍA EN EL PERÚ

Los casos de neumonía en el Perú han alcanzado sus niveles más altos desde el final de la pandemia. En lo que va del 2025 (hasta el 6 de setiembre), se han registrado 91.062 contagios y 26.748 hospitalizaciones, cifras mayores en 20,3% y 25%, respectivamente, que lo registrado en el mismo período del 2024, según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud. Los menores de 5 años y los adultos mayores representan la mayoría de las hospitalizaciones.