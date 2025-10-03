La tragedia de los transportistas

De los 1.271 homicidios que hemos registrado entre enero y agosto, 194 eran taxistas, colectiveros, choferes de micros y buses, así como jaladores. Hay que sumar las decenas de disparos a buses con pasajeros, la quema de vehículos y otras barbaridades contra los transportistas para que se resignen a ser extorsionados. Pero, dada la impunidad de la que gozan, en no pocos casos hay competencia entre organizaciones criminales por extorsionar a los mismos transportistas. Al punto de que estos anunciaron incrementos al costo de sus pasajes para poder cumplir con quienes deciden, día a día, sí vivirán o morirán.

Su indignación creció cuando un sector de ellos pidió al ministro del Interior que restableciera los estados de emergencia para protegerlos. Este les respondió que no había dinero, que eso costaba S/45 millones que no tenía. Más allá de que esa medida es totalmente ineficiente contra la extorsión, es brutal que los trabajadores del volante que arriesgan sus vidas todos los días no sean una prioridad del responsable de la seguridad en el país. Cabe preguntarse si este año era más importante comprar vehículos de alta gama para los generales o mejor era postergarlo hasta que se hayan conseguido victorias importantes contra esta lacra que los asola.

No ha sido el único maltrato del gobierno de Dina Boluarte. Los engañaron cuando hace ya bastantes meses les ofrecieron cámaras dentro y fuera de los vehículos para ayudar a identificar a sus agresores. Ni una sola ha sido instalada. Les mintieron cuando les prometieron un policía en cada vehículo. De acuerdo con la Sutrán, solo los formales sobrepasan los 21.000. Todos los policías que trabajan en cualquier ámbito no alcanzarían ni para un solo turno.

Es comprensible, pues, su desesperación. Aun así, hay que decirles a quienes promueven que los choferes se armen para enfrentar a sus agresores que es un grave error. El sicario sería más rápido y decidido, y encima el chofer podría terminar matando a pasajeros o a gente en la calle con una bala perdida.

Más sensatas son las propuestas de crear un grupo de élite de fiscales, acompañados de policías poligrafiados y escogidos entre los mejores investigadores, para trabajar con los afectados la información que poseen y comenzar a desbaratar a esas organizaciones criminales. Lamentablemente, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, ha anunciado que va a eliminar todos los grupos especiales, con lo cual apaga esa pequeña luz al final del túnel.

El paro que realizaron ayer y que tuvo una amplia convocatoria es un reclamo justo, pero, ante la incompetencia y hasta indiferencia de un gobierno como este, nada importante cambiará.

Coda: escribí cuando Santiváñez asumió el Minjus: “No veo al personaje con intención de inmolarse en el altar de los Boluarte, cuyos meses están contados. Más bien, y como le dijo al capitán ‘Culebra’, ‘para subir todo vale’. Siendo así, no es descabellado conjeturar que podría retomar sus aspiraciones congresales, unas que le podrían dar poder duradero para la impunidad que requiere. [...] Y no va a ser en el escuálido partido del hermano Nicanor, destinado al rubro otros”.

Pues parece que va con el partido de César Acuña, donde hay “plata como cancha” (y al aspirante a senador, el billete le fascina) y más habilidad para poner congresistas que luego terminan en la cárcel.

Con 93% a escala nacional y 97% en Lima (Ipsos Perú) pidiendo su renuncia –o, para el caso, que lo censuren–, el renunciante no parece ser un imán para grandes votaciones y, quizá, el partido, ya muy desprestigiado por su alianza con Boluarte (96% de desaprobación), lo deje colgado de la brocha.