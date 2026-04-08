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La tragedia del voto estratégico

“El voto estratégico es, en última instancia, un acto de fe. Puede dar cierta paz mental, pero también deja una sensación de frustración”.

    Daniela Ibáñez de la Puente
    Por

    Analista política

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Hay un porcentaje alto que aún no decide su voto y no está interesado en la campaña electoral. (Ilustración: Giovanni Tazza / El Comercio)
    Hay un porcentaje alto que aún no decide su voto y no está interesado en la campaña electoral. (Ilustración: Giovanni Tazza / El Comercio)

    Para quienes observan las encuestas compulsivamente y son altamente adversos al riesgo, la inclinación natural es ejercer el llamado voto estratégico. Es decir, no se vota por el candidato cuyas propuestas convencen más, sino por aquel que pueda actuar como un muro de contención frente a una posible segunda vuelta con opciones percibidas como riesgosas para el orden constitucional.

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