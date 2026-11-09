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La traición del JNE

“El JNE perjudicó abiertamente a los electores y a los candidatos que compitieron contra aquellos que buscaban la reelección”.

    Enrique Castillo
    Por

    Periodista y analista político

    Resumen

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    Roberto Burneo aseguró que tomarán decisiones en el pleno del JNE con objetividad y con apego a la ley. (Foto: JNE)
    Roberto Burneo aseguró que tomarán decisiones en el pleno del JNE con objetividad y con apego a la ley. (Foto: JNE)

    El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no ha podido estar en peores manos. Su presidente, especialmente, y sus miembros no solo han carecido de valor y coraje para afrontar las situaciones difíciles, sino que, además, han eludido, postergado y han evitado tomar decisiones en cumplimiento de sus responsabilidades en los momentos en los que se requerían y exigían pronunciamientos firmes y oportunos para la correcta marcha de los procesos electorales.

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