La traición del JNE

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no ha podido estar en peores manos. Su presidente, especialmente, y sus miembros no solo han carecido de valor y coraje para afrontar las situaciones difíciles, sino que, además, han eludido, postergado y han evitado tomar decisiones en cumplimiento de sus responsabilidades en los momentos en los que se requerían y exigían pronunciamientos firmes y oportunos para la correcta marcha de los procesos electorales.

El último pronunciamiento del JNE sobre la llamada reelección encubierta debería haber provocado el aplauso general, porque es lo que corresponde en cumplimiento de lo que la Constitución y el marco jurídico mandan. No se le puede sacar la vuelta al orden constitucional. Pero las reglas se establecen antes y no al final del proceso.

Este mismo JNE, que ahora recién se pronuncia, permitió y avaló con su silencio y evasivas, desde el inicio y a lo largo de todo el proceso, una serie de irregularidades que eran advertidas y denunciadas por candidatos, juristas y medios de comunicación. Se le exigió en distintos momentos que se pronunciara y evitó hacerlo. No puede decir que no sabía, que no se dio cuenta, que no se le advirtió. Y ha esperado al final del proceso para pronunciarse.

La decisión que ha tomado el JNE en las últimas horas es la correcta en el plano legal y constitucional, pero el análisis de este asunto no se puede hacer de manera aislada. En el plano político-electoral, la población de las circunscripciones comprendidas en este pronunciamiento ha sido engañada, burlada y traicionada por el JNE.

La elección municipal no es una competencia por partidos, movimientos o símbolos, es por personas. La imagen del candidato o candidata es lo más importante. El JNE, al no pronunciarse oportunamente, autorizó y avaló en los hechos que los candidatos a primer regidor –que en realidad buscaban abierta y públicamente la reelección– fuesen la imagen de sus campañas y se mostrasen abierta y desvergonzadamente como los candidatos, participando además en los debates y en los mítines y cierres de campaña. Con esto, el JNE engañó, manipuló y jugó con las expectativas de los electores.

Pero no solamente eso, el JNE perjudicó abiertamente a los electores y a los candidatos que compitieron contra aquellos que buscaban la reelección. ¿Si el JNE se pronunciaba al inicio de la campaña electoral municipal, en el sentido en que lo ha hecho hace pocas horas, ustedes creen que Rafael López Aliaga o Renovación Popular hubiesen ganado en la votación final? Se ha perjudicado directamente a Francis Allison, a Carlos Bruce y a otros candidatos, así como a sus electores.

Es una situación muy delicada, porque ¿se puede aplaudir el pronunciamiento final, pasando por alto u olvidando todo lo que el JNE hizo mal desde el comienzo, así como el perjuicio causado?

El JNE direccionó el resultado final, con o sin intención, aunque ahora se quiera limpiar la cara.