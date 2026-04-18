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La universidad del futuro

“Hay aportes que trascienden el tiempo. Uno es el rol de la universidad como fuente de conocimiento y referente de sensatez en coyunturas turbulentas”.

    Patricia Stuart
    Por

    Rectora de la Universidad de Lima

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    "La universidad debe ser el espacio donde se construyan las competencias para usar con sentido y responsabilidad herramientas tecnológicas que ya forman parte de su presente". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "La universidad debe ser el espacio donde se construyan las competencias para usar con sentido y responsabilidad herramientas tecnológicas que ya forman parte de su presente". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Hace 64 años, en 1962, en una casona del distrito de Jesús María, nació la Universidad de Lima. Tenía entonces solo 120 alumnos; hoy supera los 32.000. Más allá de esa cifra, destaca un espíritu institucional claramente definido en el lema ‘scientia et praxis’: conocimiento sólido capaz de brindar respuestas, desde la academia, a una realidad siempre desafiante como la de nuestro país.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.