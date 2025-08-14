Koki Noriega Brito
Koki Noriega Brito

La urgencia de la descentralización aérea
La urgencia de la descentralización aérea

La urgencia de la descentralización aérea

Cuando hablamos de descentralización, muchas veces pensamos en presupuestos o competencias administrativas. Sin embargo, hay una dimensión igual de estratégica que no ha recibido la visibilidad que merece: la conectividad aérea.

Si bien la mayoría de rutas aéreas nacionales aún obliga a pasar por Lima, en los últimos años han surgido conexiones interregionales que demuestran el potencial de un modelo descentralizado. Ejemplos como Cusco-Arequipa o Ayacucho-Cusco muestran que es posible unir directamente a las regiones, impulsando el turismo, el comercio y la economía local sin depender de la capital.

En Áncash lo sabemos bien. Hasta hace poco no contábamos con vuelos comerciales. Fue recién el 1 de julio del año pasado cuando, tras gestiones persistentes, logramos la reanudación de operaciones en el recién remodelado aeropuerto de Anta. Ese paso permitió recibir a más de 52.000 turistas nacionales e internacionales, generando ingresos estimados por US$78 millones para la economía local.

A partir del 15 de agosto, por un esfuerzo conjunto entre el GORE y el sector privado, la región tendrá un segundo vuelo desde Lima, dos veces por semana. Con esta ampliación, proyectamos recibir a más de 260.000 visitantes, beneficiando no solo al turismo, sino a múltiples actividades productivas que dependen de una mejor conectividad.

Este crecimiento confirma que la demanda existe, está viva y se traduce en más turismo, empleo, ingresos y desarrollo local. Pero también deja en evidencia la necesidad urgente de incrementar las rutas directas entre regiones, facilitando el turismo interno y simplificando las cadenas de producción nacional. Esto implica ahorrar tiempo, reducir costos y avanzar hacia una integración real del país.

La reciente reinauguración del aeropuerto de Jauja (Junín) demuestra que cuando hay decisión política y gestión técnica, los resultados se concretan. Otro caso es el del aeropuerto de Jaén (Cajamarca), próximo a culminar sus trabajos. Si sumamos los proyectos de modernización de los aeropuertos de Chimbote e Ilo, así como las obras anunciadas en el mensaje a la nación para Pucallpa, Iquitos, Pisco, Piura, Yurimaguas, Juanjuí y Chinchero, estaremos en camino de consolidar una red aeroportuaria sólida y capaz de conectar al país de forma efectiva.

Esa es la verdadera descentralización: integrar desde los aires, abrir rutas, abrir oportunidades y construir un Perú que no frene su desarrollo.

*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

Koki Noriega Brito es gobernador de Áncash.

