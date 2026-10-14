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La urgencia de las finanzas locales un país tan diverso

“Veintiséis municipalidades incumplen la regla de deuda de manera persistente desde 2017 y concentran la quinta parte de la deuda subnacional, casi siempre por mora previsional acumulada”.

    Carlos Casas Tragodara
    Por

    Economista

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "El diagnóstico sencillo es la escasez de recursos. El correcto es más complejo: aplicamos un mismo marco fiscal a tres países distintos. En Lima Metropolitana, la autonomía fiscal —lo que el municipio recauda por sí mismo— llega al 48". (Ilustración: Giovanni Tazza)
    "El diagnóstico sencillo es la escasez de recursos. El correcto es más complejo: aplicamos un mismo marco fiscal a tres países distintos. En Lima Metropolitana, la autonomía fiscal —lo que el municipio recauda por sí mismo— llega al 48". (Ilustración: Giovanni Tazza)
    / Giovanni Tazza

    Un proceso de descentralización es una vía para mejorar la calidad de vida de las personas, no es un fin en sí mismo. Los ciudadanos esperan recibir bienes públicos en las cantidades y calidades adecuadas. Sin embargo, luego de 24 años del actual proceso de descentralización no se ha logrado el efecto deseado. Aparte de los problemas de corrupción, vemos que existe mucha ineficiencia debido a que existe dinero asignado, disponible y no ejecutado, mientras los distritos que reciben estos recursos siguen sin agua potable y sin saneamiento. Ese es el verdadero estado de nuestra descentralización fiscal. Regiones y municipios administran cerca del 36% del presupuesto público, unos S/ 87.000 millones al año, pero los gobiernos locales ejecutan en promedio apenas el 55% de su presupuesto de inversión.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.