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La valla y la memoria

“Esta vez el mensaje no se perdió en la fragmentación: el votante decidió recordar”.

    Hugo Coya
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    "El mapa que queda es más estrecho. Menos partidos, menos dispersión, menos margen para esconderse". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "El mapa que queda es más estrecho. Menos partidos, menos dispersión, menos margen para esconderse". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Otra vez la misma escena, como si el país tuviera memoria corta pero reflejos intactos: la pantalla abierta, los porcentajes avanzando con una parsimonia que desespera, los gritos de fraude –siempre preventivos, siempre oportunos– de quien tiene la certeza de que no pasará a la segunda vuelta, y esa vieja costumbre tan peruana de hacer cálculos al ojo, como si la intuición pudiera torcer el conteo.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.