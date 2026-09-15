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La verdadera alarma del empleo minero

“Escuchemos la señal, examinemos sus causas y reconozcamos también una buena noticia: el talento minero peruano tiene demanda”.

    Raúl Benavides Ganoza
    Por

    Director de la Compañía de Minas Buenaventura

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Foto: Minem)
    (Foto: Minem)

    El semáforo editorial de este diario el 15 de septiembre encendió una luz roja sobre el empleo minero: nueve de cada diez trabajadores, según un estudio de Manpower, evalúan cambiar de trabajo. La cifra merece atención. Pero de ella no se desprende que nueve de cada diez quieran abandonar la minería. Cambiar de empleador y salir de una actividad son decisiones muy distintas.

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