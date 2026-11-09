La visita del Papa a Sudamérica : una invitación al despertar del alma

Que la visita del Papa no sea tan solo un acontecimiento, sino un despertar del alma y la consciencia.

Que el Papa no encuentre solamente un Perú dispuesto a recibirlo con entusiasmo, sino una nación dispuesta a escucharlo con el alma.

En medio de un mundo convulsionado por las guerras, la violencia, la intolerancia, las divisiones políticas y una profunda crisis de valores humanos, el Perú se prepara para recibir al papa León XIV.

Su llegada representa mucho más que un acontecimiento religioso o una visita de Estado. Es una oportunidad extraordinaria para detenernos, mirar hacia nuestro interior y preguntarnos qué estamos haciendo, cada uno de nosotros, para construir un mundo más humano.

Vivimos tiempos paradójicos. Nunca habíamos estado tan conectados tecnológicamente y, sin embargo, quizá nunca habíamos estado tan desconectados espiritualmente. Tenemos acceso inmediato a lo que ocurre en cualquier rincón del planeta, pero pareciera que cada vez nos cuesta más conmovernos ante el sufrimiento ajeno.

Nos indignamos frente a las guerras, condenamos la corrupción, criticamos a nuestros gobernantes, lamentamos la pobreza y denunciamos la injusticia. Pero pocas veces nos hacemos una pregunta esencial: ¿cuánto de aquello que condenamos en el mundo estamos reproduciendo, silenciosamente, en nuestra propia vida?

Porque el mundo no solamente está herido por las guerras entre las naciones. También está herido por las pequeñas guerras que libramos diariamente en nuestras familias, en nuestras relaciones, en nuestras comunidades y, sobre todo, dentro de nosotros mismos.

En mis libros he insistido en una convicción que considero fundamental: el dolor es inevitable en la experiencia humana, pero tenemos la responsabilidad de decidir qué hacemos con él. Podemos transformarlo en sabiduría, compasión y conciencia, o permitir que se convierta en resentimiento, amargura y violencia.

Cuando no sanamos nuestras heridas, corremos el riesgo de convertirnos en seres heridos que continúan hiriendo a otros. Y así, de generación en generación, vamos perpetuando cadenas de sufrimiento que terminan reflejándose en nuestras sociedades.

¿Acaso no sucede algo semejante con nuestras naciones?

América Latina es un continente extraordinariamente rico en espiritualidad, tradiciones, recursos y sensibilidad humana, pero también profundamente marcado por heridas históricas: desigualdad, violencia, corrupción, exclusión y desconfianza.

El Perú, Colombia y tantos otros países de nuestra región conocen el dolor de las divisiones que enfrentan a sus ciudadanos. Hemos aprendido a señalar culpables, pero todavía nos cuesta asumir nuestra responsabilidad en la construcción de una sociedad distinta.

Y es precisamente allí donde encuentro el sentido más profundo de la visita del Santo Padre.

No necesitamos solamente escuchar un mensaje de paz. Necesitamos convertirnos en instrumentos de esa paz.

No basta con rezar por los pobres si permanecemos indiferentes a su sufrimiento. No basta con pedir reconciliación para nuestras naciones si somos incapaces de perdonar en nuestros hogares. No basta con condenar la violencia del mundo si nuestras palabras cotidianas están cargadas de agresividad, desprecio y resentimiento.

La espiritualidad auténtica no puede reducirse a una ceremonia, una tradición o una manifestación pública de fe. Tiene que convertirse en una forma de vivir, de amar, de servir y de relacionarnos con los demás.

Porque la verdadera transformación espiritual no consiste únicamente en acercarnos a Dios, sino también en aprender a reconocer su presencia en el rostro de quienes sufren.

He sostenido muchas veces que cuando hemos nacido en un lugar privilegiado, nuestro llamado espiritual no es simplemente brillar, sino iluminar la vida de los demás.

Y ese llamado cobra una importancia extraordinaria en un continente donde millones de personas viven entre la incertidumbre, la pobreza, la soledad y la desesperanza.

La llegada del papa León XIV, un pontífice profundamente vinculado al Perú, puede convertirse en una invitación a recuperar algo que nuestra sociedad parece estar perdiendo: la conciencia de que somos responsables unos de otros.

Porque la fraternidad no es un sentimiento romántico ni un hermoso discurso religioso. Es una responsabilidad espiritual.

Nos exige salir de nuestro egoísmo, abandonar la indiferencia, reconocer la dignidad del otro y comprender que ninguna vida humana debería resultarnos ajena.

En un mundo obsesionado con el poder, el éxito, la riqueza y el reconocimiento, necesitamos recordar que la verdadera grandeza del ser humano no se mide por cuánto acumula, sino por cuánto amor es capaz de entregar.

Quizá el gran desafío de nuestra época no sea conquistar nuevos territorios, desarrollar tecnologías más sofisticadas o alcanzar mayores niveles de prosperidad material. Quizá nuestro mayor desafío sea aprender a evolucionar espiritualmente al mismo ritmo en que avanzamos intelectualmente.

Porque de poco sirve una humanidad cada vez más inteligente si no consigue convertirse en una humanidad más compasiva.

Por eso quisiera que la visita del Papa al Perú no terminara cuando se apaguen las cámaras, se desmonten los escenarios y las multitudes regresen a sus hogares.

Quisiera que dejara una pregunta sembrada en la conciencia de cada peruano y, por extensión, de cada latinoamericano:

¿Qué voy a cambiar en mí para que el mundo sea un lugar mejor?

¿Qué resentimiento necesito sanar? ¿A quién debo pedir perdón? ¿Qué prejuicio debo abandonar? ¿A quién puedo ayudar? ¿Qué estoy haciendo para aliviar el sufrimiento de alguien que vive a mi lado?

Porque no podemos exigirles a nuestros gobernantes una ética que no practicamos, ni reclamar sociedades pacíficas mientras alimentamos la violencia en nuestras relaciones cotidianas.

La transformación del mundo comienza cuando dejamos de esperar que sean los demás quienes cambien.

Y tal vez ese sea el verdadero milagro que necesitamos: comprender que Dios no solamente nos invita a contemplar el sufrimiento del mundo, sino a comprometernos con su transformación.

He aprendido que detrás de cada herida puede existir una sabiduría esperando ser descubierta, detrás de cada pérdida una oportunidad de renacimiento y detrás de cada acto de generosidad una pequeña manifestación de lo divino.

No podemos apagar todas las guerras del mundo. No podemos aliviar todo el sufrimiento de la humanidad. Pero sí podemos encender una luz en la vida de alguien que sufre.

Y cuando miles de pequeñas luces se encienden, la oscuridad comienza a retroceder.

Que el Papa no encuentre solamente un Perú dispuesto a recibirlo con entusiasmo, sino una nación dispuesta a escucharlo con el alma.

Que su visita no sea recordada únicamente por las multitudes que lo acompañaron, sino por los corazones que consiguió despertar.

Porque el verdadero legado de un encuentro espiritual no está en la emoción que produce, sino en la transformación que deja.

Y quizá entonces comprendamos que la paz que tanto anhelamos para el mundo no comienza en los grandes palacios de gobierno, ni en las cumbres internacionales, ni siquiera en los templos.

Comienza en el corazón de cada ser humano que decide dejar de ser parte del problema para convertirse en parte de la esperanza.