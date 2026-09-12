La vocación de representar al Perú: pertenecer al servicio diplomático

La quinta sesión reanudada de la Conferencia Intergubernamental sobre la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional (BBNJ) debía concluir el 3 de marzo de 2023. Sin embargo, las negociaciones se prolongaron hasta las 9:30 p. m. del día siguiente. Tras casi 38 horas de trabajo prácticamente ininterrumpido, finalmente se logró consensuar un texto, resultado de un largo proceso que duró casi 20 años.

Para quienes participamos en ese proceso, que culminaría con la adopción del Acuerdo el 19 de junio, fue una experiencia particularmente gratificante. El Acuerdo tiene por objeto la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, que abarcan más de dos tercios del océano y comprenden más del 90 % del hábitat de la Tierra ocupado por formas de vida. Los procesos que allí tienen lugar están estrechamente interconectados con las zonas bajo jurisdicción nacional y, por tanto, inciden también en su sostenibilidad. Ello reviste especial importancia para el Perú, cuyo mar es uno de los más productivos y diversos del planeta.

Esta experiencia expresa el núcleo de mi reflexión: tener vocación para ejercer una profesión es siempre importante, pero constituye un imperativo en el servicio diplomático. El ejercicio de la diplomacia exige proyectar y defender el interés nacional. La política exterior constituye la proyección externa de los intereses, objetivos y valores del Estado: defender la soberanía y la democracia, proteger a las comunidades peruanas en el exterior, contribuir a enfrentar el cambio climático, combatir la corrupción y promover la paz y la seguridad internacionales, entre muchos otros objetivos.

La vocación es igualmente esencial porque el funcionario diplomático peruano representa permanentemente a nuestro país. Sus actuaciones, tanto en el ejercicio del cargo como en su vida privada, pueden repercutir en la imagen del Perú, lo que demanda ejercerla con coherencia, integridad y responsabilidad. La diplomacia constituye, además, un pacto de vida que, de diversas maneras, alcanza también a la familia.

El núcleo de esta vocación está integrado, a mi juicio, por tres elementos fundamentales: patriotismo y lealtad, vocación de servicio y perfeccionamiento constante del saber y del ser.

Es indispensable un genuino amor por el Perú, que motive al funcionario a procurar lo mejor para nuestro país, actuar con ética y diligencia y defender con firmeza los intereses nacionales. La lealtad del diplomático es, ante todo, una lealtad a la Nación y al Estado, cuya continuidad trasciende gobiernos y circunstancias políticas. La vocación de servicio implica, a su vez, anteponer el bienestar de los peruanos y la representación del Estado a los intereses personales. Todo ello exige un permanente perfeccionamiento académico, profesional y personal.

Además, existen capacidades igualmente vitales que deben fortalecerse durante la formación y a lo largo de la carrera, como la responsabilidad y la confiabilidad institucional, el análisis, el juicio y el manejo de situaciones difíciles, la adaptabilidad y el trabajo en equipo, el liderazgo, la comunicación y la representación.

El Perú cuenta con más de dos siglos de tradición diplomática. Generaciones de funcionarias y funcionarios han defendido los intereses nacionales con profesionalismo, integridad y sentido del Estado.

En un escenario internacional caracterizado por profundas transformaciones y creciente conflictividad, los desafíos podrán cambiar. Lo que debe permanecer inalterable es la vocación que nos llevó a elegir esta carrera: el compromiso de servir y representar al Perú con lealtad, integridad, preparación y excelencia profesional.

Para todos aquellos que se sientan identificados con estos valores y encuentren en el servicio al país una verdadera vocación, la Academia Diplomática del Perú abre cada año la posibilidad de iniciar este camino a través de su Concurso de Admisión, cuya convocatoria se publica en el mes de diciembre.