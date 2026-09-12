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La vocación de representar al Perú: pertenecer al servicio diplomático

“Tener vocación para ejercer una profesión es siempre importante, pero constituye un imperativo en el servicio diplomático”.

    Alessandra Falconi Chirinos
    Por

    Primera secretaria en el servicio diplomático del Perú

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Foto: Manuel Melgar / GEC)
    (Foto: Manuel Melgar / GEC)
    / MANUEL MELGAR

    La quinta sesión reanudada de la Conferencia Intergubernamental sobre la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional (BBNJ) debía concluir el 3 de marzo de 2023. Sin embargo, las negociaciones se prolongaron hasta las 9:30 p. m. del día siguiente. Tras casi 38 horas de trabajo prácticamente ininterrumpido, finalmente se logró consensuar un texto, resultado de un largo proceso que duró casi 20 años.

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