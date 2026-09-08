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La vocería presidencial

“La función pública, expuesta siempre al escrutinio ciudadano, no puede ser rehén del secretismo burocrático”.

    Juan Paredes Castro
    Por

    Periodista y escritor

    icono te lo cuento
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    Resumen

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    "Para comenzar e ir al fondo de la cuestión, no hay más que dos voceros oficiales del gobierno: la presidenta Fujimori y, tras ella, el titular del Consejo de Ministros, Luis Galarreta". Foto: GEC.
    "Para comenzar e ir al fondo de la cuestión, no hay más que dos voceros oficiales del gobierno: la presidenta Fujimori y, tras ella, el titular del Consejo de Ministros, Luis Galarreta". Foto: GEC.

    Keiko Fujimori debe saber muy bien, a menos que estemos equivocados, que las metas y objetivos de su gobierno, planteados a cinco años, como ninguno de sus predecesores del presente siglo lo ha hecho, no solo necesitan de una buena gestión, medible y verificable, sino de una buena comunicación, hacia dentro y hacia fuera del poder.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.