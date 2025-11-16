En el Semáforo de este domingo 16 de noviembre, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. El primero: la votación de los Premios DT de El Comercio 2025 ya está abierta y será hasta mediados de diciembre. Este año se premiará a lo mejor del fútbol peruano y del polideportivo en 39 categorías. El segundo tema: el juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo entra a su etapa final. Esta semana se escuchará la defensa material de los acusados. El tercer tema: al menos 298 policías son investigados por pertenecer o apoyar a organizaciones criminales, según información del sistema contra la criminalidad organizada del Ministerio Público.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 LA NUEVA EDICIÓN DE LOS PREMIOS DT

Ya está abierta la votación de los Premios DT de El Comercio, que en su edición del 2025 premiará lo mejor del fútbol peruano y del polideportivo en 39 categorías (que incluyen eventos deportivos y equipos de e-sports). Además, habrá dos premios especiales a la trayectoria (uno de fútbol, otro de polideportivo). El periodista Mario Fernández, fundador del suplemento deportivo de este Diario, preside el jurado de los premios. Las votaciones se realizan en https://elcomercio.pe/premios-dt/

🟢 JUICIO CONTRA CASTILLO POR EL GOLPE DE ESTADO ENTRA EN SU RECTA FINAL

Ya está por concluir el juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo por su fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. Este martes 18, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema escuchará la defensa material de los acusados. Aparte de Castillo, están acusados la exjefa del Gabinete Betssy Chávez, el exministro Willy Huerta y el exasesor Aníbal Torres. Contra el exmandatario, acusado de varios delitos, la fiscalía ha pedido 34 años de cárcel.

🔴 CASI 300 POLICÍAS SON INVESTIGADOS POR NEXOS CON REDES CRIMINALES

Al menos 298 policías son investigados por pertenecer o apoyar a organizaciones criminales, de acuerdo con información del sistema contra la criminalidad organizada del Ministerio Público, a la que la Unidad de Investigación de El Comercio accedió. Los casos comprenden desde el 2017. Muchos policías son acusados de entregar información reservada a los jefes de las redes criminales, o de borrar o bloquear evidencias de las indagaciones contra los delincuentes.