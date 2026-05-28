La votación de Los Premios Somos, los 130 años de la SNMPE y el peligroso contacto de menores con desconocidos por Internet

En el Semáforo de este jueves 28 de mayo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: ya están abiertas las votaciones en las 37 categorías de Los Premios Somos 2026. El segundo tema: la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) cumplió 130 años, período en el que ha sido una institución clave para el Perú. Por último: un estudio reveló el peligro al que se exponen las niñas, niños y adolescentes por el acceso a Internet.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 La votación de los Premios Somos 2026

Las votaciones para la edición de este año de los Premios Somos, organizados por El Comercio, ya están abiertas. Los ganadores de las 37 categorías, que reconocen a los protagonistas de la gastronomía peruana, serán determinados por voto popular. Para esta edición hay novedades, como los premios a Mejor Cafetería de Especialidad o Restaurante Peruano en el Extranjero. El año pasado, más de 52.000 personas votaron. Ahora pueden hacerlo en https://elcomercio.pe/premios-somos/

🟢 Los 130 años de la SNMPE

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) cumplió 130 años, tiempo en el que se ha consolidado como una institución fundamental para el desarrollo del país. Como expresó su presidenta, Julia Torreblanca, en sus distintas etapas “la SNMPE ha sabido adaptarse a los nuevos desafíos, sostener una posición técnica rigurosa y defender con convicción que el crecimiento del Perú requiere empresas formales, competitivas y comprometidas con el entorno en el que operan y con el país”.

🔴 El peligroso contacto de menores con desconocidos

El acceso temprano y masivo a Internet de los niños y adolescentes en el Perú los expone a situaciones de acoso, manipulación, contacto con desconocidos y explotación sexual en entornos digitales, según reveló un estudio presentado por CHS Alternativo, en el que se encuestó a adolescentes de las 25 regiones del país. Por ejemplo, la investigación concluyó que el 49,4% de los encuestados aseguró haber conversado con desconocidos a través de Internet, lo cual es una gran señal de alerta.