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La votación de Los Premios Somos, los 130 años de la SNMPE y el peligroso contacto de menores con desconocidos por Internet

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este jueves 28 de mayo.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    En Los Premios Somos de este año hay 37 categorías. Foto: Joel Alonzo/ GEC
    En Los Premios Somos de este año hay 37 categorías. Foto: Joel Alonzo/ GEC

    En el Semáforo de este jueves 28 de mayo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: ya están abiertas las votaciones en las 37 categorías de Los Premios Somos 2026. El segundo tema: la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) cumplió 130 años, período en el que ha sido una institución clave para el Perú. Por último: un estudio reveló el peligro al que se exponen las niñas, niños y adolescentes por el acceso a Internet.

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