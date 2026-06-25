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Ladran Sánchez

“El anuncio de Roberto Sánchez lo desdibuja como líder democrático, pero puede darle réditos en lo que puede considerarse como su voto duro”.

    José Carlos Requena
    Por

    Analista político y socio de la consultora Público

    Resumen

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    Composición: El Comercio
    Composición: El Comercio

    El congresista, y aún candidato presidencial, Roberto Sánchez dijo el martes último que no reconocerá el eventual (y ya inminente) gobierno de Keiko Fujimori por haber existido “una grave afectación” del proceso electoral. No brinda evidencias de una aseveración tan grave, pero cumple su cometido: proyectar sombras sobre comicios que le fueron adversos, afectar la legitimidad del gobierno de su contendiente y, fundamentalmente, ganar iniciativa política.

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