¿Lagartos del mismo pozo?

Ha causado sorpresa la aparición de Mario Vizcarra en la más reciente encuesta de intención de voto de Ipsos (“Cuarto poder”, 31/8/2025). Como se sabe, el hermano del expresidente Martín Vizcarra alcanzó el 3%, porcentaje menor en circunstancias normales, pero significativo en una contienda en la que el puntero, Rafael López Aliaga, tiene 11%.

Con el resultado, Vizcarra iguala a Alfonso López Chau (3%) y supera al trío que conforman los conocidos César Acuña, Phillip Butters y Arturo Fernández –la sorpresa de hace pocas semanas–, todos con 2%. Si bien se trata aún de resultados prematuros, vale la pena mirarlos de cerca.

En primer término, la presencia de Vizcarra en el grupo de ‘unos’ (para distinguirlos de ‘otros’, aquellos con intención menor al 2%) es sorpresiva, aunque no deja de ser entendible. Es sorpresiva porque, en toda ocasión en que le han puesto el micrófono, Vizcarra ha rehuido la posibilidad de ser etiquetado como “candidato”, arguyendo que confía en que su hermano será declarado inocente en el caso de corrupción que se le sigue.

Y es entendible por el bolsón que aún representan los rezagos del respaldo que tuvo Martín Vizcarra, sin duda, el presidente más popular del actual milenio. No obstante, sus fortalezas marcan también sus debilidades: la cuestionable disolución del Congreso en octubre del 2019 (79%) y el manipulador manejo de la pandemia en marzo del 2020 (87%).

Es cierto que el endose en el Perú casi no existe, pero algo de ese respaldo favorecería a Mario Vizcarra, sobre todo si persiste en encuadrar su campaña como una lucha contra la injusticia. Al final de cuentas, lo más cómodo siempre será victimizarse. Sin embargo, si finalmente asume su rol de candidato, Vizcarra tendrá que soportar activos y pasivos heredados.

En principio, un arrastre popular que puede hacerle creer que con eso basta y sobra. En segundo lugar, una acusación que siempre sale a relucir: haberse comportado como un lagarto en lo que a lealtad se refiere. Y aunque los seguidores de las redes de Martín Vizcarra intenten hacer gracia del tema, ello bien podría generar indignación en el elector promedio, irritado por la endémica corrupción, una de las mayores demandas con miras a los próximos comicios.

Por lo demás, Mario Vizcarra tendrá que asumir una posición menos ambigua respecto de la actual gestión presidencial de Boluarte y de la de sus aliados en el Parlamento. Verdad es que, a veces, despotrica contra el liderazgo congresal, pero evita hacernos recordar que su actual presidente, José Jerí, fue accesitario de Martín, cabeza de lista de Somos Perú en el 2021 y el candidato más votado (208.367) de esa agrupación, aunque luego inhabilitado. Parafraseando a Hugo Chávez, ¿serán lagartos de un mismo pozo?