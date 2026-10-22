Las 72 horas críticas y el momento de la verdad para la supervivencia de las organizaciones en el Perú

En el entorno empresarial de Perú y América Latina, la digitalización dejó de ser una meta para convertirse en la espina dorsal del negocio. Sin embargo, este vertiginoso avance trae consigo una vulnerabilidad crítica: las ciberamenazas. Hoy, un ciberataque ya no es un mero fallo informático reservado al área de TI, sino uno de los mayores riesgos para la resiliencia operativa y la reputación corporativa.

En estos verdaderos momentos de la verdad para las organizaciones, la diferencia entre un incidente controlado y un desastre reputacional de alcance masivo no la marca el ataque en sí, sino la parálisis inicial y la improvisación. Cuando ocurre una brecha, las primeras 72 horas determinan quién toma el control de la narrativa. Si la alta dirección no ha entrenado su respuesta, la entidad cede el relato a especulaciones en redes sociales, medios o filtraciones de terceros.

Los riesgos y repercusiones son tangibles y han golpeado tanto al sector privado como al ámbito gubernamental. En la industria financiera y en plataformas estatales, incidentes de seguridad han expuesto datos confidenciales de millones de ciudadanos y usuarios, provocando pánicos masivos en redes, la interrupción de trámites esenciales y pérdidas de confianza institucional. Asimismo, la afectación a sistemas de salud pública y servicios esenciales compromete la continuidad operativa, mientras que en el comercio y servicios, la parálisis digital migra usuarios y genera severas contingencias regulatorias.

En el sector retail y comercio electrónico, la interrupción prolongada de plataformas de pago durante fechas clave no solo genera pérdidas millonarias directas, sino la migración inmediata de consumidores hacia la competencia. Incluso en gigantes de las telecomunicaciones o servicios públicos, el ocultamiento o la demora en comunicar una filtración ha derivado en investigaciones y en un rechazo social duradero.

Para proteger el valor de marca, la decisión técnica debe alinearse de inmediato con la comunicación transparente hacia stakeholders. La ciberseguridad ya no puede gestionarse como un gasto operativo delegado al área técnica; es un imperativo estratégico de la alta dirección. Integrar simulacros de crisis realistas y planes de respuesta rápida no es un lujo, sino la única salvaguarda para contener el impacto financiero y garantizar que la confianza, el activo más valioso de cualquier organización, permanezca intacta.