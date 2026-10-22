El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Las 72 horas críticas y el momento de la verdad para la supervivencia de las organizaciones en el Perú

“La diferencia entre un incidente controlado y un desastre reputacional de alcance masivo no la marca el ataque en sí, sino la parálisis inicial y la improvisación”.

    Yennyfer Freyre
    Por

    Directora General de LLYC Perú

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    En el entorno empresarial de Perú y América Latina, la digitalización dejó de ser una meta para convertirse en la espina dorsal del negocio. Sin embargo, este vertiginoso avance trae consigo una vulnerabilidad crítica: las ciberamenazas. Hoy, un ciberataque ya no es un mero fallo informático reservado al área de TI, sino uno de los mayores riesgos para la resiliencia operativa y la reputación corporativa.

    Conforme a los criterios de

    El Proyecto Confianza
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.