En el Semáforo de este jueves 4 de diciembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primer tema: El Comercio volverá a publicar las cartas de sus lectores en su edición impresa. El segundo: hay ocho restaurantes peruanos entre los 50 Best Latinoamérica. Kjolle, de la chef Pía León, se ubicó en el segundo lugar. Por último: el fiscal Henry Amenábar, quien perteneció al equipo especial Lava Jato, fue detenido por la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú cuando recibía un presunto soborno de US$3.000.





🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 EL COMERCIO VUELVE A ABRIR SUS PÁGINAS A LOS LECTORES

Desde este fin de semana, la edición impresa de El Comercio volverá a publicar las cartas de sus lectores. El fin es recuperar una práctica que forma parte de la esencia del Diario: abrir nuestras páginas para escuchar todas las voces y reforzar el vínculo con nuestra audiencia. Cualquier lector puede enviar una carta a cartas@comercio.com.pe. Esta debe exponer una opinión, denuncia o reflexión sobre un tema de actualidad, además de sustentar el punto de vista con argumentos claros.

🟢 KJOLLE ES EL SEGUNDO MEJOR RESTAURANTE LATINOAMERICANO

Los restaurantes peruanos volvieron a destacar en la última edición de los 50 Best Latinoamérica, ceremonia que se realizó hace dos días en Guatemala. Kjolle, de la chef Pía León, ocupó el segundo lugar. León también recibió el Art Hospitality Award, premio a la excelencia en el servicio y la atención. Otros siete restaurantes nacionales quedaron entre los 50 mejores del ranking: Mérito (4), Cosme (9), Mayta (11), La Mar (26), Rafael (33), Osso (44) y Mil (49).

🔴 FISCAL FUE DETENIDO CUANDO RECIBÍA UN PRESUNTO SOBORNO

El último martes, el fiscal Henry Amenábar fue detenido por la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional en el momento que recibía un presunto soborno de US$3.000. Según se informó, Amenábar, quien antes perteneció al equipo especial Lava Jato, habría pedido una coima de US$20.000 para favorecer a un investigado por el delito de estafa. La Fiscalía de la Nación ya expresó su condena por el hecho y adelantó que promoverá su destitución ante la Junta Nacional de Justicia.