En el Semáforo de este lunes 4 de agosto, conoce la postura de El Comercio respecto a los siguientes temas. Primero, la ordenanza aprobada por el Concejo Metropolitano de Lima sobre la llamada “red ciclovial de Lima Metropolitana”, un paso adelante para una mejor estructuración de este tipo de vías. Segundo tema, el mensaje que el papa León XIV le dio a los jóvenes del mundo en la misa final del Jubileo. Por último, la decisión de la Confemin de no volver a sentarse en la mesa técnica para formalizar la minería, a raíz de un plazo establecido en un decreto supremo del Ejecutivo.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢ORDENANZA SOBRE LAS CICLOVÍAS EN LIMA METROPOLITANA

El Concejo Metropolitano de Lima aprobó hace unos días la Ordenanza 2755-MML, la cual dispone criterios de jerarquización, gestión y diseño para la llamada “red ciclovial de Lima Metropolitana”, algo positivo para ordenar este tipo de vías en la capital. La norma jerarquiza la red ciclovial en dos: la red troncal o principal (que conectará diversos centros de actividad económica o laboral de la capital) y la red alimentadora o secundaria (enfocada en los distritos).

🟢EL MENSAJE DEL PAPA LEÓN XIV PARA LOS JÓVENES

El papa León XIV animó a los jóvenes a que “aspiren a cosas grandes” y que “no se conformen con menos”. Lo mencionó ante más de un millón de jóvenes que estuvieron en la explanada de Tor Vergata, en la periferia de Roma, durante la misa final del Jubileo dedicado a ellos. “La plenitud de nuestra existencia no depende de lo que acumulamos ni de lo que poseemos”, expresó en su mensaje, que clausuró una semana de actos y celebraciones en los que participaron jóvenes de todo el mundo.

🔴UNA NUEVA AMENAZA DE LA CONFEMIN

La Confemin no volverá a sentarse en la mesa técnica para la formalización de la minería. Así lo señaló el presidente del gremio, Máximo Franco Bequer, quien centró su postura en el plazo para gestionar la autorización para que los mineros usen explosivos, establecido en el Decreto Supremo 009-2025-EM. Franco dijo que su gremio no acepta ese plazo (vence a mediados de agosto) y amenazó con volver a hacer “movilizaciones” en caso de que la norma no se modifique, sobre todo en ese punto.