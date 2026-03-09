Las clases deben continuar, la cédula más grande y cara de la historia y filtros peligrosos

En el Semáforo de este lunes 9 de marzo, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. El primero: medalla de plata para el peruano Angelo Caro. Segundo, la cédula electoral más grande y cara de la historia. Finalmente, José Luis Urresti Eguiluz, sobrino Daniel Urresti, busca postular a la alcaldía de San Martín de Porres a pesar de las sentencias penales que arrastra.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢MEDALLA DE PLATA PARA CARO

El skater peruano Ángelo Caro logró la medalla de plata en la final masculina de street del Mundial de Skateboarding realizado en São Paulo, Brasil. Durante la competencia realizó una destacada actuación y, con su último truco, obtuvo 91,34 puntos, lo que le permitió subir al segundo lugar del podio con un total de 173,32 puntos. El primer puesto fue para el japonés Toa Sasaki y el tercero para Sora Shirai. Este resultado representa uno de los mayores logros en la carrera del deportista peruano y un momento histórico para el skateboarding nacional.

🔴 LA CÉDULA MÁS GRANDE Y CARA DE LA HISTORIA

Las elecciones generales de Perú de 2026 tendrán la cédula electoral más grande y costosa de la historia. Esto se debe a que participarán 36 candidatos presidenciales, lo que obligó a diseñar una cartilla de gran tamaño (44 × 42 cm) con cinco columnas para elegir presidente, senadores, diputados y parlamentarios andinos. La ONPE estima que su diseño e impresión costarán más de S/12,2 millones, más del triple que en elecciones anteriores. Expertos señalan que el aumento de candidatos se relaciona con la eliminación de elecciones primarias y con la fragmentación política, lo que complica la decisión de los votantes.

🔴 FILTROS PELIGROSOS

José Luis Urresti Eguiluz, sobrino y operador en redes sociales de Daniel Urresti, busca postular a la alcaldía de San Martín de Porres por el partido Podemos Perú. Sin embargo, enfrenta cuestionamientos porque tiene una sentencia penal por agresión contra su esposa y otras acusaciones, como presunto chantaje sexual. Pese a estos antecedentes y a estar inhabilitado, su eventual candidatura genera polémica y críticas sobre los filtros de los partidos políticos. El caso también refleja las controversias dentro de la organización liderada por José Luna Gálvez.