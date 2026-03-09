El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Las clases deben continuar, la cédula más grande y cara de la historia y filtros peligrosos

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este lunes 9 de marzo.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    LIMA 06 DE MARZO DE 2026 Foto de la cédula más grande y costosa de la historia, elecciones generales 2026. Fotos: Joel Alonzo/GEC
    LIMA 06 DE MARZO DE 2026 Foto de la cédula más grande y costosa de la historia, elecciones generales 2026. Fotos: Joel Alonzo/GEC
    / JOEL ALONZO

    En el Semáforo de este lunes 9 de marzo, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. El primero: medalla de plata para el peruano Angelo Caro. Segundo, la cédula electoral más grande y cara de la historia. Finalmente, José Luis Urresti Eguiluz, sobrino Daniel Urresti, busca postular a la alcaldía de San Martín de Porres a pesar de las sentencias penales que arrastra.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.