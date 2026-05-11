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Las medallas de Valeria Sándiga en ciclismo, el avance de la minería ilegal en Tambopata y el cabecilla de la facción del Tren de Aragua que podría quedar libre

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este lunes 11 de mayo.

    Redacción EC
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    El Comercio

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    Valeria Sándiga, ciclista peruana de 17 años, tuvo un gran desempeño en el Campeonato Panamericano Junior de Pista.
    Valeria Sándiga, ciclista peruana de 17 años, tuvo un gran desempeño en el Campeonato Panamericano Junior de Pista.

    En el Semáforo de este lunes 11 de mayo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: la joven ciclista peruana Valeria Sándiga tuvo un gran desempeño en el Campeonato Panamericano Junior de Pista, en el que logró cuatro medallas. El segundo tema: entre el segundo semestre del 2025 y los primeros dos meses del 2026, los mineros ilegales del oro de Madre de Dios han deforestado 500 hectáreas de bosques de la Reserva Nacional de Tampobata. Por último: Edinson Agustín Barrera ‘Catire’, cabecilla de Los Malditos del Tren de Aragua, podría quedar libre y permanecer en el país tras cumplir su sentencia a prisión, ya no se ha gestionado una ruta de expulsión clara.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.