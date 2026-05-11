Las medallas de Valeria Sándiga en ciclismo, el avance de la minería ilegal en Tambopata y el cabecilla de la facción del Tren de Aragua que podría quedar libre

En el Semáforo de este lunes 11 de mayo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: la joven ciclista peruana Valeria Sándiga tuvo un gran desempeño en el Campeonato Panamericano Junior de Pista, en el que logró cuatro medallas. El segundo tema: entre el segundo semestre del 2025 y los primeros dos meses del 2026, los mineros ilegales del oro de Madre de Dios han deforestado 500 hectáreas de bosques de la Reserva Nacional de Tampobata. Por último: Edinson Agustín Barrera ‘Catire’, cabecilla de Los Malditos del Tren de Aragua, podría quedar libre y permanecer en el país tras cumplir su sentencia a prisión, ya no se ha gestionado una ruta de expulsión clara.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Las medallas de Valeria Sándiga en el ciclismo continental

La ciclista peruana Valeria Sándiga, de 17 años, tuvo un gran desempeño en el Campeonato Panamericano Junior de Pista que se realizó en Veracruz (México). En el torneo obtuvo cuatro medallas: tres de plata y una de bronce (en las pruebas Eliminación, Omnium, Scratch y Prueba por Puntos). Estos resultados evidencian el gran presente y futuro de Valeria, quien el año pasado, en el mismo campeonato (que se llevó a cabo en la Videna) ya había logrado una presea de bronce.

🔴 El peligroso avance de la minería ilegal en la reserva de Tambopata

La minería ilegal del oro que opera en Madre de Dios sigue destruyendo la Reserva Nacional de Tambopata, uno de los lugares de mayor biodiversidad del mundo. Entre el segundo semestre del 2025 y los primeros dos meses de este año, estos mineros ilegales han deforestado 500 hectáreas de bosques de la reserva, creada justamente para proteger la flora, fauna y paisajes amazónicos. Imágenes satelitales han captado cómo la destrucción ha avanzado en la zona.

🔴 Cabecilla de facción del Tren de Aragua podría quedar libre

Edinson Agustín Barrera ‘Catire’, cabecilla de Los Malditos del Tren de Aragua, facción de la peligrosa organización criminal en el Perú, podría quedar libre y permanecer en el país. Desde el 2018, cuando fue capturado, ‘Catire’ cumple una condena en un penal de máxima seguridad. Pero ya finalizará su sentencia y existe el riesgo de que recupere su libertad en el Perú, pues, según fuentes policiales consultadas por El Comercio, no se ha gestionado una ruta de expulsión clara.