En el Semáforo de este sábado 15 de noviembre, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. El primero: el papa León XIV reveló cuáles son sus cuatro películas favoritas. Lo hizo antes del encuentro que tendrá con personalidades de la industria cinematográfica, previsto para hoy. El segundo tema: el juez David Sotomayor dispuso la detención en flagrancia de Henry Apaclla Ñaupari, implicado en el accidente ocurrido en Arequipa que provocó la muerte de al menos 37 personas que viajaban en un ómnibus. Por último: el fiscal Germán Juárez indicó que el expresidente Martín Vizcarra “vivía de las coimas”. Fue en el alegato final del proceso contra el exmandatario por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 LAS PELÍCULAS FAVORITAS DEL PAPA LEÓN XIV

El papa León XIV tiene previsto reunirse hoy con figuras del cine internacional en el Palacio Apostólico (como Mónica Bellucci, Spike Lee o Emir Kusturica) para promover el diálogo entre la Iglesia Católica y la industria cinematográfica. Por esa razón, hace unos días el Papa con DNI peruano dio a conocer cuáles eran sus cuatro películas favoritas: “¡Qué bello es vivir!”, de Frank Capra; “La novicia rebelde”, de Robert Wise; “Gente como uno”, de Robert Redford; y “La vida es bella”, de Roberto Benigni.

🟢 DETENCIÓN PARA IMPLICADO EN GRAVE ACCIDENTE VIAL EN AREQUIPA

El juez de investigación preparatoria de Camaná David Sotomayor dispuso la detención judicial en flagrancia de Henry Apaclla Ñaupari, implicado en el accidente ocurrido en Arequipa que provocó la muerte de al menos 37 personas. La camioneta que conducía Apaclla, aparentemente alcoholizado, chocó contra un bus de la empresa Llamosas, que cayó a un abismo. Apaclla es investigado por los delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas.

🔴 FISCAL SOSTIENE QUE EL EXPRESIDENTE VIZCARRA “VIVÍA DE LAS COIMAS”

En su alegato final del juicio al expresidente Martín Vizcarra por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, el fiscal Germán Juárez señaló que, en los meses posteriores a los presuntos pagos de coimas al exmandatario, en el 2014, este retiró montos mínimos de su cuenta en la que recibía su sueldo. Por tanto, Juárez se preguntó de qué vivía entonces el ex jefe del Estado. “Es lamentable decirlo, pero de las coimas”, sostuvo el fiscal del equipo especial Lava Jato.