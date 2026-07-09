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Las dinastías políticas en el Perú

“La figura de padres e hijos presidentes ha ocurrido en diversos países americanos. [...] De un lado, parecería expresar cierta nostalgia por la monarquía”.

    Carlos Contreras Carranza
    Por

    Historiador y profesor de la PUCP

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    Resumen

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    "Si nos ponemos a sumar los años gobernados por los Pardo, Prado, Morales Bermúdez y ahora los Fujimori, la cuenta pasará del medio siglo. Con lo que el tema se presta para el debate". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "Si nos ponemos a sumar los años gobernados por los Pardo, Prado, Morales Bermúdez y ahora los Fujimori, la cuenta pasará del medio siglo. Con lo que el tema se presta para el debate". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    ¿Somos un país de dinastías políticas? La flamante elección de Keiko Fujimori como presidenta podría llevarnos a pensarlo. Un examen histórico de nuestra galería de mandatarios muestra que, en dos siglos de vida republicana, contamos con dos antecedentes de padre e hijo presidentes: el de Manuel Pardo y su hijo José, y el de Mariano Ignacio Prado y su hijo Manuel.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.