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Las dos caras de una interpelación

“La interpelación es una oportunidad de oro para que los ministros puedan exponer y defender su labor”.

    Natale Amprimo Plá
    Por

    es abogado constitucionalista

    namprimo@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Las herramientas de control político que tiene la Cámara de Diputados, si bien pueden generar el retiro del cargo de los ministros, paradójicamente también son una oportunidad para asentar su liderazgo político". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Las herramientas de control político que tiene la Cámara de Diputados, si bien pueden generar el retiro del cargo de los ministros, paradójicamente también son una oportunidad para asentar su liderazgo político". Ilustración: Giovanni Tazza

    El artículo 131 de la Constitución contempla la obligatoria concurrencia del Consejo de Ministros o de cualquiera de los ministros, cuando la Cámara de Diputados los llama para interpelarlos.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.