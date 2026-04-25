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Las dos izquierdas

“Dado que la confrontación ideológica entre derecha e izquierda es la sangre de la democracia liberal, es necesario para el país que se consolide una opción moderna de centroizquierda”.

    Carlos de la Puente
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    cla@comercio.com.pe

    Carlos de la Puente Arbaiza
    Por

    Filósofo y psicoanalista

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    Alfonso López Chau. Foto: GEC.
    Alfonso López Chau. Foto: GEC.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.