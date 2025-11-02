Las elecciones en Nueva York, un regalo para Trump

La popularidad del presidente estadounidense, Donald Trump, está cayendo rápidamente, según una nueva encuesta de Reuters/Ipsos. Pero Trump tiene un gran elemento a su favor: el Partido Demócrata se está suicidando políticamente al respaldar a un candidato radical de izquierda para la alcaldía de Nueva York.

Zohran Mamdani, de 34 años, quien se autodefine como “socialista democrático” y es el favorito en las encuestas para la contienda del 4 de noviembre en Nueva York, acaba de obtener el apoyo de varios líderes demócratas importantes.

Para el gobierno de Trump, un triunfo de Mamdani sería un regalo del cielo. Trump ha calificado a Mamdani de “lunático comunista” y, en lo que podría convertirse en el lema central de la campaña republicana en las elecciones legislativas del 2026, lo presenta tramposamente como la verdadera cara del Partido Demócrata.

“Los republicanos convertirán a Mamdani en el símbolo de lo que llaman el ‘partido izquierdista radical demócrata’”, me dijo el encuestador demócrata Fernand Amandi. “El problema para los demócratas es que, a diferencia de otros candidatos del partido en el pasado, Mamdani acepta la etiqueta de ‘socialista’ que los demócratas han intentado evitar”.

En efecto, los republicanos han intentado presentar a varios demócratas, incluidos los expresidentes Barack Obama y Joe Biden, como “socialistas”, pero la etiqueta nunca cuajó. La acusación era demasiado absurda. Pero en el caso de Mamdani, él mismo se identifica con la palabra ‘socialismo’.

Por si no lo conocen, Mamdani es un legislador estatal que en el 2020 apoyó el movimiento para desfinanciar a la policía, y ha sido un activista antiisraelí que hasta hace poco se negaba a criticar el llamado a “globalizar la Intifada” del grupo terrorista Hamas.

Es miembro de los Socialistas Democráticos de América, que el 17 de octubre declaró en su sitio web que “condena enérgicamente la agresión militar de EE.UU. contra Venezuela”, refiriéndose al despliegue militar de Trump frente a las costas venezolanas. La declaración de DSA exige “respeto a la soberanía nacional” de Venezuela, pero guarda silencio sobre la brutal dictadura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, o el hecho de que se robó las elecciones del 2024.

En su campaña para la alcaldía de Nueva York, Mamdani ha tratado de moderar su imagen, declarando que ya no apoya desfinanciar a la policía y reuniéndose con líderes judíos para contrarrestar acusaciones de que es un antisemita.

Mamdani se convirtió en un fenómeno político en Nueva York tras prometer congelar alquileres, ofrecer transporte en bus gratuito y crear supermercados municipales para vender alimentos a precios mayoristas.

Varios dirigentes demócratas me dijeron que los líderes del partido que apoyan a Mamdani lo hacen porque el candidato a alcalde ganó las primarias y no les quedó más remedio. Sin embargo, los demócratas se engañan si creen que podrán pintar la elección de Mamdani como un tema local de Nueva York que no contaminará las elecciones nacionales. Los republicanos lo usarán como supuesta prueba de que el Partido Demócrata es “anticapitalista”.

La verdad es que a Trump no le está yendo bien. Una encuesta de Reuters/Ipsos del 28 de octubre muestra que el presidente tiene un 40% de aprobación y un 57% de desaprobación. Peor aún, en cuanto al costo de vida –uno de los temas centrales de su campaña– Trump tiene un índice de rechazo del 63%.

Nada de esto, ni los indicios de un aumento de la inflación ni la crueldad de Trump contra millones de inmigrantes, les ayudará a los republicanos en las próximas elecciones. Pero al apoyar a Mamdani, un candidato incapaz de condenar el extremismo, los demócratas corren el riesgo de convertir las elecciones legislativas del 2026 en un referéndum sobre sí mismos, que es exactamente lo que quiere Trump.

