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Las elecciones generales 2026 en el extranjero

“Mientras se siga exigiendo la presencia de los votantes en el local de votación la representatividad de los peruanos en el exterior seguirá siendo baja.

    Jorge Mendez Torres Llosa
    Por

    Diplomático

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    Según cifras de la ONPE al 25 de abril, la participación de votantes en el extranjero ha sido del 29.28%, casi un siete por ciento más que en las elecciones del 2021, que fueron del 22%. En el 2016 fueron del 55 por ciento y en las del 2011 65%. 2011 fue el último año en que hubo multas para quienes no botaron en el extranjero. A partir del 2011 la multa disminuyó a cero soles. No se pudo eliminar porque está establecido en la Constitución que el voto es obligatorio y el Congreso de aquel entonces no pudo realizar la reforma constitucional. O sea que en teoría el voto en el extranjero es obligatorio, en la práctica no lo es, porque la multa es cero soles.

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