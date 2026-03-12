Las encuestas comenzaron a hablar

Los sondeos de opinión más recientes –CPI (RPP, 7/3/2026), Datum (América TV, 8/3/2026) e Ipsos (“Perú 21”, 11/3/2026)– empiezan a mostrar movimientos en el escenario electoral. Si bien, como es entendible, el orden de los resultados difiere, queda claro que se ha roto la modorra que caracterizaba al proceso.

Antes bien, se debe precisar que los trabajos de campo corresponden a plazos distintos. CPI lo hizo entre el 28 de febrero y el 5 de marzo; Datum, por su parte, del 27 de febrero al 4 de marzo; e Ipsos, la más reciente, entre el 5 y el 6 de marzo. Otra diferencia remarcable se encuentra en la técnica empleada: mientras CPI y Datum realizaron encuestas presenciales, Ipsos le agregó a ello el simulacro de votación.

Como sea, llama la atención el reciente crecimiento del general FAP (r) Wolfgang Grozo (Integridad Democrática) en el grupo de los candidatos presidenciales con potencial. Las tres encuestadoras muestran el despunte significativo respecto de su propia medición anterior (CPI: de 0,6% a 4,8%; Datum: de 1,4% a 4,2%; e Ipsos: de 1% a 4%). Es más, en el simulacro de Ipsos, Grozo obtiene 4,1% del voto emitido, lo que se traduce en 6,4% del voto válido.

Cuando se hace un acercamiento a los distintos segmentos, siguiendo la medición de Datum, descubrimos que Grozo lidera las preferencias en el grupo más joven (18-24 años), llegando casi a triplicar su resultado general (12,4%). Cabe recordar que, según el JNE, los menores de 30 años representan el 26% del electorado.

¿Garantiza este sorpresivo desempeño que Grozo se colará en la segunda vuelta? Será necesario observar las siguientes mediciones para identificar una tendencia. Por lo pronto, seguramente, será objeto de un mayor escrutinio por parte de los medios de comunicación y del electorado en su conjunto.

Dado el considerable desconocimiento que había hace solo algunas semanas sobre su persona y su candidatura, puede colegirse que el militar en retiro personifica la demanda por novedad de gran parte del electorado, requerimiento presente en los distintos sondeos desde hace varios meses. Algo de eso puede estarse colando también en las favorables cifras que presenta en redes, como bien reseña Carlos Helfer en Qubo.

Por lo demás, se debe hacer la salvedad de que nadie tiene el monopolio de la novedad y de que esta puede surgir también de otros frentes, ideológicos o de experiencia. Buscar personificarla, además, incrementa las exigencias del electorado y, por tanto, las posibilidades de cometer algún traspié.

La novedad tampoco es el único reclamo. De hecho, como bien señala Juan de la Puente en su cuenta de X, la demanda del “antipacto” (el pacto que sostuvo Boluarte y sus dos sucesores) sigue vigente (9/3/2026). En todo caso, en un mes serán las urnas las que hablen.