En el Semáforo de este sábado 27 de diciembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primer tema: los envíos de chocolates peruanos al extranjero superaron los US$62 millones entre enero y octubre del 2025, lo que representa un incremento de 12% respecto del mismo período del 2024. El segundo: las actividades de escalada en los nevados de la Cordillera Blanca se han prohibido hasta el 31 de marzo próximo. Esta medida busca la recuperación y conservación de los ecosistemas de alta montaña ante el acelerado retroceso glaciar de los nevados, entre otros problemas en el lugar. El tercer tema: la utilización masiva de pirotécnicos en la Navidad generó un aumento crítico de los niveles de polución en Lima, de acuerdo con el Senamhi.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Las exportaciones de chocolates peruanos

Buenas noticias para los productores de chocolates peruanos. Según cifras de la Asociación de Exportadores (ÁDEX), los envíos de estos productos al extranjero superaron los US$62 millones entre enero y octubre de este año. La cifra representa un 12% más respecto del mismo período del 2024. Los despachos incluyen los chocolates orgánicos, convencionales y los de taza. Los envíos de chocolates orgánicos ascendieron a US$33,7 millones. Estados Unidos, con 45% de participación, es el principal destino.

🟢 Un período de descanso para los nevados de la Cordillera Blanca

Hasta el 31 de marzo del 2026, las actividades de escalada en los nevados de la Cordillera Blanca, en Áncash, están prohibidas, según informó el Parque Nacional Huascarán a El Comercio. La medida busca la recuperación y conservación de los ecosistemas de alta montaña ante el acelerado retroceso glaciar de los nevados. A eso se suman otros problemas como la sobreoferta de la actividad turística de escalada en nevados autorizados y no autorizados.

🔴 La contaminación del aire de Lima por el uso de pirotécnicos en Navidad

El uso masivo de pirotécnicos durante las primeras horas de la Navidad causó un aumento crítico de los niveles de polución en Lima, de acuerdo con el Senamhi. Estos superaron en 125% los valores registrados en la misma fecha del año anterior. El monitoreo de la calidad del aire detectó un pico de contaminación entre la 1:00 y 6:00 a.m. del 25 de diciembre. Si bien el fenómeno se dio en toda la ciudad, las cifras en los distritos de Lima norte fueron las más preocupantes.