Las obras de Bryce en la Biblioteca Metropolitana, la reapertura del sistema de gas y largas filas en locales del Reniec

🟢 Las obras de Bryce en la Biblioteca Metropolitana

En la Biblioteca Metropolitana de Lima están a disposición del público alrededor de 20 títulos del gran escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, fallecido el último martes a los 87 años. El ingreso a la biblioteca, ubicada en la cuadra 8 de la Av. 28 de Julio (Cercado de Lima), es gratuito. Para acceder a sus servicios, los usuarios solo deben registrarse. Las obras disponibles pueden consultarse en las salas de lectura. De lunes a viernes, la biblioteca atiende de 8:15 a.m. a 6 p.m.; los sábados, de 9 a.m. a 2 p.m.

🟢 La reapertura del sistema de gas natural

Desde el sábado 14 se reabrirá el sistema de gas natural para los grifos y estaciones de servicio, según anunció el presidente José María Balcázar. Agregó que al día siguiente ya se regularizaría la distribución en Lima y Callao. El servicio quedó interrumpido por la fuga de gas y posterior deflagración del ducto de Camisea, ocurrido el domingo 8 de este mes. Si bien el anuncio de Balcázar es positivo, lo fundamental es que el Estado tenga soluciones o alternativas para que algo así no vuelva a suceder.

🔴 Las extensas filas en los locales del Reniec

En los últimos meses, en los locales de Lima del Reniec o en sus inmediaciones se forman extensas filas para realizar trámites como la renovación o el recojo del DNI. En el local del distrito de Miraflores, por ejemplo, la fila era de hasta cuatro cuadras, como El Comercio constató en el lugar. De acuerdo con el Reniec, este año ha habido un incremento excepcional de la demanda, de más del 43%, sobre todo por la cercanía con los procesos electorales, como los comicios generales del 12 de abril.