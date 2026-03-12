El Comercio
Las obras de Bryce en la Biblioteca Metropolitana, la reapertura del sistema de gas y largas filas en locales del Reniec

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este jueves 12 de marzo.

    La Biblioteca Metropolitana invita a leer la obra del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique. (Foto: MML)

    En el Semáforo de este jueves 12 de marzo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: alrededor de 20 obras del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, recientemente fallecido, están disponibles para el público en la Biblioteca Metropolitana de Lima, ubicada en el Cercado de Lima. El segundo tema: desde este sábado 14 se reabrirá el sistema de gas natural para los grifos y estaciones de servicio, señaló el presidente José María Balcázar. En una conferencia de prensa, el mandatario recalcó que el domingo 15 ya se regularizaría la distribución en Lima y Callao. El tercer tema: en los locales de Lima del Reniec o cerca de estos se forman extensas filas para realizar trámites como la renovación del DNI. Según el Reniec, la demanda se ha incrementado durante este año, que en el país es electoral.

