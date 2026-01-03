En el Semáforo de este sábado 3 de enero, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. El primero: con la llegada del 2026 también hubo nuevos nacimientos. Los tres primeros fueron de bebes mujeres. Llegaron a las 12:14 a.m., 12:25 a.m. y 4:59 a.m., según reportó el Instituto Nacional Materno Perinatal. El segundo tema: Kalieth Castro Huarcaylata, joven de 14 años, es uno de los ganadores de Huarmis Space, programa que permite a sus seleccionados viajar a la sede de la NASA y conocer Disney World. Por último: luego de las celebraciones del Año Nuevo, la Municipalidad Metropolitana de Lima recogió más de 850 toneladas de residuos sólidos en distintas zonas del Cercado de Lima.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Las primeras bebes nacidas tras la llegada del 2026

Solo unos minutos después del inicio del 2026, llegaron las primeras nacidas del año, todas mujeres. Como reportó el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP), a las 12:14 a.m. se dio el primer registro. A las 12:25 a.m. llegó la segunda bebe. La tercera demoró un poco más. Su nacimiento se registró a las 4:59 a.m. El INMP presentó a las tres bebes, llamadas Mara, Kendra y Kalith. Ahí se resaltaron la labor del personal de salud y la importancia de garantizar una atención oportuna y segura a las madres y recién nacidas.

🟢 El joven peruano que viajará a conocer la NASA

Kalieth Castro Huarcaylata, de 14 años, es uno de los ganadores de Huarmis Space, programa que permite a sus seleccionados viajar a las instalaciones de la NASA y conocer Disney World, en Estados Unidos. Fue elegido en un proceso en el que participaron 1.900 menores de todo el Perú. Ellos tuvieron entrevistas, capacitaciones en disciplinas científicas y la presentación de sus proyectos. Kalieth desarrolló Doggybot, un prototipo de robot espacial capaz de seguir comandos simples.

🔴 Toneladas de residuos sólidos por el Año Nuevo

Tras las celebraciones del Año Nuevo, la Municipalidad Metropolitana de Lima recogió más de 850 toneladas de residuos sólidos en distintas zonas del Cercado de Lima. En Barrios Altos y Mirones Bajo se recogieron 200 toneladas en cada zona. En Santa Beatriz, Chacra Ríos y Cipreses, 100 toneladas en cada una en promedio. Y en el Centro Histórico, más de 150 toneladas. La limpieza consistió en el barrido, recolección de desechos, lavado de calles y eliminación de 62 focos de quema de residuos.