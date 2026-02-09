Las principales predicciones de pagos que transformarán América Latina y el Caribe en el 2026: de la IA a los pagos en tiempo real

Tecnologías como la IA generativa (GenAI), blockchain y hardware móvil omnipresente están transformando rápidamente la forma en que la sociedad interactúa con el dinero. La industria de pagos está liderando esta transformación, y en ningún lugar este cambio está ocurriendo más rápido que en América Latina y el Caribe. Después de un 2025 transformador, el 2026 está listo para acelerar este impulso.

A continuación, les comparto las cinco principales predicciones y tendencias de pagos que debemos observar en América Latina y el Caribe.

La tokenización pone fin al pago manual y habilita el comercio impulsado por IA

La autenticación biométrica y las tecnologías de token están listas para transformar el proceso de pago en línea en una experiencia de un solo clic. Para este año, prevemos que el ingreso manual de datos para pagar comenzará a desaparecer en muchos mercados, gracias en parte a los 16 mil millones de tokens de Visa que habilitan este cambio, tomando en cuenta que el 50% de las transacciones de comercio electrónico de Visa en América Latina y el Caribe ya están tokenizadas[1].

Pero los tokens no son solo otra innovación: son la piedra angular del comercio agéntico. Al trasladar las credenciales de pago tokenizadas a la nube, los consumidores pueden acceder de manera segura a su información de pago desde cualquier punto de conexión, en cualquier lugar. Esto reduce drásticamente el riesgo de manejar datos sensibles y ofrece a los emisores una ruta por fases y preparada para el futuro hacia la adopción de la tokenización en la nube.

América Latina está entrando en una nueva era de comercio a medida que la IA pasa de asistir a los compradores a actuar en su nombre. Con más de dos tercios de los consumidores ya utilizando IA para guiar sus compras, el comercio agéntico está listo para escalar en 2026 (de acuerdo con el estudio de Visa: Holiday Spending Noviembre 2025)[2].

La batalla por la identidad digital se intensifica

Pero a medida que los agentes impulsados por IA avanzan, también lo hacen las amenazas. El auge del comercio agéntico intensificará una batalla paralela por la identidad digital. Aquí es donde el poder combinado de los tokens y Visa Payment Passkey se vuelve esencial. Los Passkeys verifican la identidad mediante biometría y ofrecen una experiencia de pago sin contraseñas, más rápida, segura y fluida.

En 2026, la región requerirá una colaboración más sólida, defensas compartidas y herramientas avanzadas de mitigación de riesgos para mantenerse a la vanguardia.

Los pagos en tiempo real llegaron para quedarse, con la banca abierta en el horizonte

En América Latina y el Caribe, otra innovación que está transformando silenciosamente la forma en que se mueve el dinero es el auge de las redes de pagos cuenta a cuenta en tiempo real. Estos sistemas están logrando que las transacciones entre personas y comercios sean inmediatas y de bajo costo, remodelando fundamentalmente el panorama financiero.

Con iniciativas de pagos en tiempo real operando plenamente en Brasil, Argentina y Costa Rica, esta tecnología está emergiendo como pilar de la transformación digital de pagos en la región. Está cambiando el comportamiento del consumidor y reduciendo la dependencia de transferencias e intercambios en efectivo. El contexto más amplio de esta revolución en tiempo real incluye reformas en banca abierta e interoperabilidad, con Brasil como verdadero pionero.

Las stablecoins ganarán impulso

Las stablecoins están transformando lo que era históricamente un activo especulativo en una infraestructura de pagos global confiable. América Latina está a la vanguardia de esta revolución financiera, emergiendo como uno de los mercados de stablecoins de mayor crecimiento y dinamismo en el mundo.

Prevemos un crecimiento significativo de stablecoins en transacciones transfronterizas, remesas y casos de uso respaldados por credenciales en la región (Visa actualmente soporta más de 130 programas de tarjetas vinculadas a stablecoins en más de 40 países en todo el mundo[3]). El panorama también es prometedor desde la perspectiva del consumidor: el 60% de los consumidores de América Latina expresan disposición a usar stablecoins para transferencias internacionales en el futuro, de acuerdo a un estudio elaborado por Visa[4].

La revolución digital llega al sector de los micro-negocios

A través de entrevistas recientes con miles de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en la región, escuchamos un mensaje consistente: quieren proteger su dinero y datos, acceder a crédito, adoptar herramientas de aceptación inmediata y digitalizarse para lo que viene. A medida que más micro y pequeñas empresas eligen operar digitalmente, recurren a tarjetas empresariales, facturación electrónica, pagos QR, terminales móviles y marketplaces en línea para crecer. Herramientas como Visa Accept, que permiten a los pequeños negocios aceptar pagos con tarjeta fácilmente desde sus teléfonos móviles, ampliarán aún más la aceptación digital sin la necesidad de un hardware costoso, llevando el “long tail” de los negocios al mundo digital y transformando la manera en que los emprendimientos familiares operan en América Latina.

2026 será un año clave para los pagos en la región. El comercio impulsado por IA, una identidad digital más sólida, redes de pagos cuenta a cuenta en tiempo real, la expansión de las stablecoins y la digitalización de millones de pequeñas empresas redefinirán cómo la región mueve y gestiona el dinero.

