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Las prioridades mineras del nuevo gobierno

“¿Qué hará el nuevo gobierno con el problema del Reinfo?”.

    Iván Arenas
    Por

    Especialista en minería e hidrocarburos

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    Resumen

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    "Antes del cierre definitivo del Reinfo, debe ser depurado, tarea central del próximo titular del Minem en los 100 primeros días". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "Antes del cierre definitivo del Reinfo, debe ser depurado, tarea central del próximo titular del Minem en los 100 primeros días". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Cela decía: “Quien resiste, gana”. Keiko Fujimori resistió y ganó. Observen bien el momento político y sobre todo quédense con las ‘sensaciones’ y silencios. El establishment y el antiestablishment, salvo un puñado en la izquierda, se empieza a acostumbrar a la victoria y a llamar a Keiko presidenta, algo impensado meses atrás, y ven un revanchismo absurdo en Roberto Sánchez.

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