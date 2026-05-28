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Las próximas travesuras de El Niño malo

“Esta versión de El Niño Oscilación del Sur (ENSO) por lo menos activará olas de calor, sequías, inundaciones, incendios y lluvias torrenciales de gran magnitud”.

    Fernando Bravo Alarcón
    Por

    Sociólogo de la PUCP

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    En otras partes del mundo, este fenómeno es capaz de generar inundaciones. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
    En otras partes del mundo, este fenómeno es capaz de generar inundaciones. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

    Diversos expertos y agencias que monitorean el clima global advierten la llegada de un Superniño, fenómeno hidroclimático que hará una traviesa y a la vez disruptiva visita a los países del Pacífico tropical durante los próximos meses. Si bien no hay mucha claridad sobre su intensidad y la duración de su accidentada permanencia, las estimaciones auguran que esta versión de El Niño Oscilación del Sur (ENSO) por lo menos activará olas de calor, sequías, inundaciones, incendios y lluvias torrenciales de gran magnitud. Es decir, una gama de amenazas naturales que detonarán desastres en amplias regiones del mundo.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.