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Las sociedades de masa y la fuerza del orden

“No debemos dejar de contemplar que todo el siglo XX fue de búsqueda de órdenes impuestos por figuras dictatoriales, y que el costo para lograr órdenes ‘consensuados’ fue altísimo”.

    Javier Díaz-Albertini
    Por

    Ph. D. en Sociología

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    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza)
    (Ilustración: Giovanni Tazza)

    Como he explicado antes, para las ciencias sociales el principal reto es explicar cómo surge y se mantiene el orden social. Es así porque todo orden significa imposición, obligar a otros a seguir ciertos comportamientos, así no estén de acuerdo personalmente.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.