Latinoamérica entre la Pax Americana y la Pax Sínica

Durante décadas, el orden internacional estuvo marcado por la llamada Pax Americana: un mundo en el que Estados Unidos era el eje de referencia político, económico y de seguridad. Hoy, sin embargo, la presencia de China en América Latina reconfigura los equilibrios y nos coloca frente a una suerte de Pax Sínica económica: una potencia que se convierte en el principal socio comercial e inversionista en sectores claves de nuestra región. ¿Está América Latina atrapada entre dos polos, con el riesgo de ser solo objeto de disputa, o con la oportunidad de convertirse en un puente que defienda reglas, autonomía y desarrollo de largo plazo?

La Pax Americana se construyó sobre instituciones multilaterales –FMI, Banco Mundial, OMC– y un patrón claro: EE.UU. como principal socio comercial, proveedor de financiamiento y referente normativo. Para muchos países latinoamericanos, hasta los años noventa más del 30% de sus exportaciones se dirigían a Estados Unidos, y buena parte de la inversión extranjera directa (IED) provenía de allí y de Europa, especialmente en servicios, finanzas y manufacturas.

El giro llega con el crecimiento chino. China se ha convertido en el principal socio comercial de Brasil, Chile y el Perú, y en un actor decisivo para Argentina. En Brasil, por ejemplo, alrededor de un tercio de sus exportaciones se dirige hoy a China, concentradas en soya, mineral de hierro y petróleo. En Chile y el Perú, la proporción de envíos a China supera el 30% y se concentra en cobre y minerales estratégicos. En paralelo, la IED china se ha expandido en minería, energía e infraestructura, con proyectos en transporte, electricidad y telecomunicaciones.

Estados Unidos sigue siendo, sin embargo, el gran mercado para manufacturas y servicios de la región. México es el ejemplo más claro: más del 75% de sus exportaciones tiene como destino Estados Unidos gracias a la integración productiva bajo el T-MEC. Buena parte de la IED que recibe México –equivalente a varios puntos del PBI anualmente– viene de empresas vinculadas a cadenas de valor norteamericanas. No es, por tanto, un simple cambio de bandera, sino una dualidad estructural: China como gran comprador de materias primas e inversionista en sectores extractivos y de infraestructura; Estados Unidos como centro gravitacional de servicios, manufacturas y tecnología, además de referente institucional y financiero.

La economía mexicana está “anclada” a Estados Unidos por el T-MEC y por el ‘nearshoring’. Sin embargo, también siente la presión de la competencia tecnológica con China, sobre todo en sectores como autos eléctricos, electrónica y telecomunicaciones. Para México es clave definir cómo proteger su integración profunda con Norteamérica sin cerrarse a otros mercados ni a nuevas inversiones asiáticas.

Brasil intenta jugar una carta diferente: la autonomía estratégica. China compra la mayor parte de sus productos agrícolas y mineros; Estados Unidos y Europa siguen siendo socios centrales en inversión, tecnología y financiamiento. El gobierno brasileño busca reposicionarse como vocero del sur global y actor clave en el G-20. Para ello necesita un sistema de comercio basado en reglas y, a la vez, espacios de flexibilidad para su política industrial y agrícola. Su peso en alimentos y minerales le da margen para liderar coaliciones sobre subsidios agrícolas, cambio climático y transición energética.

Argentina, con mayor fragilidad macroeconómica, ha encontrado en China un socio financiero e inversionista relevante, en un contexto de limitaciones severas de acceso a mercados internacionales. Sin embargo, sigue necesitando el respaldo de organismos multilaterales y la relación con Estados Unidos y la Unión Europea. Su riqueza en alimentos, energía y litio la coloca en el radar de ambas potencias. El desafío argentino es no hipotecar su autonomía de largo plazo a soluciones financieras de corto plazo.

El Perú y Chile comparten varias características: economías abiertas, portafolios amplios de tratados comerciales, membresía en APEC, participación en el CPTPP y una historia de políticas comerciales relativamente estables. Ambos tienen acuerdos con Estados Unidos y China, y dependen fuertemente de la exportación de minerales. En Chile, más de un tercio de las exportaciones tiene como destino China, con el cobre como protagonista.

En el Perú, la proporción es similar, y la IED china ha ganado terreno en minería y energía. Al mismo tiempo, los TLC con Estados Unidos, la Unión Europea y otros socios han facilitado la diversificación hacia agroexportaciones, pesca para consumo humano y algunos servicios. Esta doble vinculación convierte al Perú y Chile en bisagras naturales. Conocen las exigencias regulatorias y de calidad de los mercados occidentales y tienen un diálogo político y económico fluido con China. Esto les permite contribuir a acercar posiciones en debates sobre estándares, transición energética, cadenas de valor verdes y disciplinas sobre subsidios.

Nuestros países, pese a sus diferencias, pueden ser un puente hacia un multilateralismo renovado. Para ello necesitamos menos retórica ideológica y más claridad en nuestros intereses para construir coaliciones temáticas con otros países –desarrollados y en desarrollo– que compartan objetivos concretos.