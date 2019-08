¿Qué le pasa a la economía global?, por Ruchir Sharma

La semana pasada, los mercados mundiales fueron invadidos por el miedo a que las guerras comerciales frenaran el crecimiento en Alemania, China y Estados Unidos. Pero la historia aquí es más grande que el presidente Trump y sus aranceles.

El milagro de la posguerra ha terminado. Desde la crisis financiera del 2008, la economía mundial ha estado luchando contra cuatro obstáculos: la desglobalización del comercio, la despoblación a medida que las fuerzas laborales se reducen, la disminución de la productividad y una deuda tan alta ahora como antes de la crisis.

Ninguna economía importante está creciendo tanto como antes del 2008. Ninguna está creciendo a más del 10%, la tasa experimentada por las “economías milagrosas” asiáticas antes de la crisis. En casi todos los países, la discusión nacional se centra en lo que se debe hacer para revivir el crecimiento e ignora el hecho de que la desaceleración es impulsada por fuerzas más allá del control de cualquier gobierno. En lugar de condenarnos a la decepción y a campañas de estímulo infructuosas, necesitamos redefinir el éxito y el fracaso económico.

Alemania es una de al menos cinco economías importantes al borde de una recesión, que generalmente se define como dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Pero el verdadero problema es si esa definición todavía tiene sentido en un país con una fuerza laboral cada vez más reducida como la de Alemania.

Su población activa ha estado disminuyendo durante años y se espera que caiga a 47 millones de 54 millones para el 2039. Y no está solo en esto: 46 países de todo el mundo, incluidas las principales potencias como Japón, Rusia y China, ahora tienen poblaciones cada vez más reducidas.

La demografía suele ser el principal impulsor del crecimiento económico, por lo que es básicamente inevitable que estos países crezcan ahora a un ritmo mucho más lento. Y no estamos hablando de disminuciones menores de la población. Las proyecciones para el 2040 muestran que la población en edad de trabajar de China se reducirá en 114 millones; la de Japón, en 14 millones. Seguir llamando a dos trimestres negativos seguidos una “recesión” implica que este resultado es de alguna manera anormal o insalubre. Ese ya no será el caso.

Para evitar una reacción exagerada, la discusión sobre la salud económica debe cambiar a medida que capturen mejor la satisfacción y el contentamiento, como el crecimiento del ingreso per cápita. En países con poblaciones reducidas, los ingresos per cápita pueden continuar creciendo mientras la economía se reduzca menos rápidamente que la población. La reducción de las poblaciones también ayuda a explicar por qué el desempleo se encuentra en niveles mínimos de varias décadas o cerca de ellos, incluso en países con serias preocupaciones de crecimiento, como Alemania y Japón. Los alemanes y japoneses empleados con buenos resultados no sentirán realmente que sus países están experimentando un declive económico hasta que el crecimiento del PBI per cápita se vuelva negativo, lo que puede ser una forma más útil de pensar sobre las recesiones en esta nueva era.

La definición de éxito también necesita cambiar. Muchos países emergentes aún aspiran a las tasas de crecimiento de dos dígitos que experimentaron las llamadas “economías milagrosas asiáticas” desde mediados de los años sesenta hasta principios de los noventa, cuando las poblaciones y el comercio estaban en auge. Pero ninguna economía había crecido tan rápido antes de eso, y a medida que la población y el comercio aumentan, es poco probable que algún país pueda repetir esas hazañas.

A medida que el crecimiento disminuye, incluso pequeños milagros están desapareciendo. Antes de la década del 2010, era común que una de cada cinco economías creciera al 7% o más anualmente. Ahora, entre las 200 economías del mundo, solo ocho, o una de cada 25, están en camino de crecer un 7% este año. La mayoría son pequeñas economías en África.

Cuando surgió la noticia de que la economía de China se había desacelerado a solo un 6%, un nuevo mínimo, muchos inversores y analistas tocaron las alarmas. Pero la realidad es que las economías rara vez crecen tan rápido como un 6% si la población tampoco está en auge.

El punto de referencia para un crecimiento rápido debería reducirse a 5% para los países emergentes, entre 3% y 4% para países de ingresos medios como China, y entre 1% y 2% para economías desarrolladas como Estados Unidos, Alemania y Japón. Y eso debería ser solo el comienzo de cómo los economistas e inversores redefinen el éxito económico.

Este replanteamiento está atrasado. Se espera que el número de países con poblaciones en disminución aumente a 67 de 46 para el 2040, y la disminución en el crecimiento de la productividad se ve reforzada de muchas maneras por la gran carga de la deuda y las crecientes barreras comerciales. Redefinir el estándar del éxito económico podría ayudar a curar a muchos países de ansiedades irracionales sobre el crecimiento “lento” y hacer del mundo un lugar más tranquilo.