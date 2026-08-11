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Lecciones de la judicialización de la política

“Las iniciativas anticorrupción abiertas tras el Caso Lava Jato sí se concretaron en sentencias firmes, sobre todo en el ámbito subnacional”.

    Martín Tanaka
    Por

    Profesor principal en la PUCP e investigador en el IEP

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Composición: El Comercio
    Composición: El Comercio

    Después del archivo del Caso Cocteles, tras la elección de la presidenta Fujimori, y de la reciente excarcelación del expresidente Humala, es importante evaluar el rumbo de las investigaciones anticorrupción de los últimos años.

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