Ley de Amnistía en Venezuela: ¿primer paso o trampa?

“Si bien la excarcelación de las víctimas del comportamiento abusivo del Estado siempre debe saludarse, la amnistía presenta problemas de fondo y de funcionamiento”.

    Kai Ambos
    Por

    Catedrático de Derecho (penal e internacional)

    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    Aunque la intervención de los EE. UU. en Venezuela contravino el derecho internacional, ha generado, de forma paradójica, un espacio para el cambio. La reciente Ley de Amnistía (LA) parece ir en esa dirección. Con excepción de algunos delitos, como los crímenes de lesa humanidad (Art. 9), concede una “amnistía general y plena de... delitos y faltas” (Art. 1) cometidos durante un amplio período (Art. 5) y con ocasión de determinados sucesos (Art. 8). Además, declara objetivos nobles como la “promoción de la paz social, la convivencia democrática y la reconciliación nacional”.

