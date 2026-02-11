Libro de Ana Grau recuperado en Callao; Lambayeque alista visita del papa León XIV; explosivos atemorizan Lambayeque

En el Semáforo de este martes 10 de febrero, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, el Ministerio de Cultura recuperó en el Callao un libro del siglo XIX de Ana Grau, hermana de Miguel Grau, evitando su envío ilegal a Portugal y preservando patrimonio nacional. Segundo, Lambayeque alista la llegada del papa León XIV en 2026, destacando las pampas de Reque como sede y fortaleciendo su turismo religioso. Finalmente, un atentado con explosivos en Trujillo dañó varias viviendas, evidenciando la grave inseguridad y la urgencia de acción policia

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Recuperan libro de hermana de Miguel Grau

El Ministerio de Cultura y Aduanas lograron una importante recuperación en el Callao: un libro histórico perteneciente a Ana Grau, hermana de nuestro héroe Miguel Grau. El ejemplar, que data de mediados del siglo XIX y cuenta con una dedicatoria de su padre, iba a ser enviado ilegalmente a Portugal. Este hallazgo es fundamental, pues protege nuestro patrimonio cultural y preserva un objeto íntimo vinculado directamente a la familia del Caballero de los Mares, reforzando así nuestra identidad histórica.

🟢 Preparativos para recibir al Papa

La región Lambayeque ya coordina la logística para recibir al papa León XIV, cuya visita al Perú está prevista para finales del 2026. El gobernador regional anunció que las pampas de Reque, futuro parque industrial, serían el escenario para acoger a los miles de fieles. Esta noticia es relevante, pues consolida a Lambayeque como un eje del turismo religioso y renueva la esperanza de la feligresía norteña ante la llegada del Sumo Pontífice.

🔴 Terror en Trujillo

La inseguridad en Trujillo ha llegado a un nivel alarmante. Un reciente atentado con explosivos, perpetrado presuntamente por extorsionadores en la avenida Santa, no solo apuntó contra un local, sino que dañó al menos 25 viviendas aledañas, sembrando el pánico. Es indignante que las familias trujillanas vivan con este miedo constante. Exigimos a las autoridades policiales acciones inmediatas y contundentes para detener de manera efectiva esta ola de violencia que azota a La Libertad.