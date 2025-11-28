Enrique Huamán Arispe
Enrique Huamán Arispe

Escucha la noticia

00:0000:00
Liderar en tiempos de crisis: habilidades y errores
Resumen de la noticia por IA
Liderar en tiempos de crisis: habilidades y errores

Liderar en tiempos de crisis: habilidades y errores

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

En tiempos de crisis el liderazgo deja de ser un cargo y se convierte en un servicio: sostener el compromiso del equipo cuidando el ambiente y las condiciones que hacen posible el trabajo bien hecho. Ya sea que lideres una familia, un equipo o una organización, tu rol es crear claridad, confianza y dirección cuando todo alrededor se vuelve incierto.

Según el informe de Gallup State of the Global Workplace 2024 y Global Indicator: Retention & Attraction 2024, el líder es responsable del 70 % de la variación del compromiso del equipo. En tanto, el engagement, la cultura y el equilibrio concentran el 68 % de los motivos de salida de las personas de sus empresas.

La brújula práctica son las 5 “I” del liderazgo.

  • Indagar para llevar al máximo potencial a sus colaboradores. Es preguntar con intención para abrir posibilidades y entender de raíz lo que los clientes y colaboradores necesitan. Sin escucha profunda, decides a ciegas.
  • Iluminar para ser el faro que guía al equipo. Es reconocer y amplificar fortalezas y logros, sobre todo en la tormenta. Las personas rinden mejor cuando saben qué están haciendo bien.
  • Inspirar para llevar al máximo potencial a sus colaboradores. Es encender propósito y energía creativa conectando cada tarea con el “para qué” común. Sin sentido, el esfuerzo se agota.
  • Incluir para generar más valor y conocimiento. Es dar voz real a perspectivas distintas. La diversidad no es un discurso, es un motor de calidad de decisiones.
  • Integrar para alinear a todo el equipo. Es convertir fortalezas, emociones y visiones en acciones coherentes: priorizar, coordinar y mover recursos en un mismo compás.

A esa brújula súmale dos disciplinas. Claridad radical de resultados: define pocos OKR (objetivos y resultados clave) priorizados y complementa con KPI´s diarios/semanales. Metas visibles calman la ansiedad y enfocan la energía. Comunicación que da sentido: cada anuncio debe responder qué cambia, por qué, para quién y cómo sabremos que funciona. Si no mides, no aprendes. Si no explicas, no alineas.

  • Cuidado con los atajos que hunden equipos:

Sobrerreacción y control excesivo. El micromanagement mata la iniciativa y crea dependencia. Confía en los OKR para priorizar y alinear resultados, y en los KPI´s para vigilar la salud operativa y anticipar desvíos.

Obsesión con cerrar brechas. Invertir solo en debilidades produce mediocridad. Sostén el rendimiento desde las fortalezas y complementa con alianzas.

Ambigüedad funcional. Roles difusos y prioridades cambiantes generan fricción. Haz comprensible las responsabilidades, ventanas de decisión y criterios de éxito.

Métricas de actividad en vez de resultados. Aplaudir horas y no el impacto premia lo irrelevante.

Ruido comunicacional. Mensajes tardíos o sin contexto alimentan los rumores. Anticipa, contextualiza y confirma acuerdos por escrito.

Liderar en tiempos de crisis es, en esencia, un acto de carácter. Elegir la actitud que cuida a las personas y protege el rumbo. Pregunta mejor, reconoce más, conecta con propósito, incluye voces y alinea la acción. Lo demás es proceso.

El liderazgo se prueba en la calidad del entorno que diseña: escucha curiosa para abrir opciones, reconocimiento que eleva la moral, sentido que orienta, diversidad con voz efectiva y coordinación que convierte intención en movimiento. Esto se aterriza en metas cortas, claras y medibles con revisiones frecuentes, y en mensajes que expliquen cambio, razones, destinatarios y evidencias de progreso.

Liderar es sostener el foco y cuidado a la vez. Aprender permanentemente, celebrar avances pequeños, corregir pronto y mantener vivo el entusiasmo con hechos. Así el talento florece aún con mareas agitadas.

*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

Enrique Huamán Arispe Gerente general de la consultora Impulso Positivo

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC