Líderes en entusiasmo, inician trabajos de prevención y la tragedia en Nasca

En el Semáforo de este lunes 3 de agosto, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primer tema: el Perú lidera en entusiasmo por la IA. Segundo: El Gobierno Regional del Callao inició trabajos de prevención para el FEN en el río Chillón. Finalmente: el accidente de una avioneta turística cerca de las Líneas de Nasca dejó 13 fallecidos.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢ENTUSIASMO POR LA TECNOLOGÍA

El Perú lidera la región en entusiasmo por la inteligencia artificial entre los trabajadores de 50 a 59 años: el 90,3% considera que esta tecnología representa una oportunidad para aprender e innovar, según un estudio de Rankmi. Además, los colaboradores mayores de 50 años destacan por ocupar más cargos de liderazgo y aportar experiencia estratégica a las empresas. No obstante, el informe advierte que persisten desafíos como la percepción de brechas digitales y la disminución del clima laboral con la edad en el país.

🟢INICIAN TRABAJOS DE PREVENCIÓN

El Gobierno Regional del Callao inició trabajos de prevención en el río Chillón para reducir el riesgo de desbordes e inundaciones ante un posible fenómeno de El Niño. Las labores incluyen limpieza y descolmatación del cauce, reforzamiento de riberas y uso de maquinaria pesada en zonas críticas de Ventanilla. La intervención busca proteger a miles de familias que viven cerca del río y disminuir el impacto de eventuales lluvias intensas mediante acciones preventivas y de gestión del riesgo.

🔴 TRAGEDIA EN NASCA

El accidente de una avioneta turística cerca de las Líneas de Nasca dejó 13 fallecidos, entre ellos 11 turistas extranjeros y dos tripulantes peruanos. Tras el siniestro, las autoridades activaron los protocolos de emergencia, iniciaron las investigaciones para determinar las causas y coordinaron la identificación de las víctimas junto con los consulados. La empresa operadora expresó sus condolencias, aseguró colaborar plenamente con las diligencias y suspendió temporalmente sus operaciones mientras avanzan las investigaciones oficiales.