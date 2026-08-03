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Líderes en entusiasmo, inician trabajos de prevención y la tragedia en Nasca

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este lunes 3 de agosto.

    Redacción EC
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    El Comercio

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    Municipalidad interviene el río Chillón para reducir riesgos por el Fenómeno El Niño. Foto: Gob.pe
    Municipalidad interviene el río Chillón para reducir riesgos por el Fenómeno El Niño. Foto: Gob.pe

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