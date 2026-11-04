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Lima acoge la gala de The 50 Best Restaurants, Callao homenajea al papa León XIV y lluvias inundan vías de SJM

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este miércoles 4 de noviembre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    / Karen Guardia

    En el Semáforo de este miércoles 4 de noviembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Lima será la primera sede latinoamericana de la gala de The 50 Best Restaurants, consolidando el prestigio gastronómico peruano y proyectando US$2 millones de impacto económico. Segundo, el Callao prepara una escultura de 14 metros y un mural de El Comercio para homenajear al papa León XIV. Finalmente, las lluvias inundaron vías de San Juan de Miraflores y dificultaron el tránsito. Lima sigue en alerta roja, lo que exige reforzar la prevención y los planes de contingencia.

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