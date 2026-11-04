Lima acoge la gala de The 50 Best Restaurants, Callao homenajea al papa León XIV y lluvias inundan vías de SJM

En el Semáforo de este miércoles 4 de noviembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Lima será la primera sede latinoamericana de la gala de The 50 Best Restaurants, consolidando el prestigio gastronómico peruano y proyectando US$2 millones de impacto económico. Segundo, el Callao prepara una escultura de 14 metros y un mural de El Comercio para homenajear al papa León XIV. Finalmente, las lluvias inundaron vías de San Juan de Miraflores y dificultaron el tránsito. Lima sigue en alerta roja, lo que exige reforzar la prevención y los planes de contingencia.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢REUNIÓN DE LA GASTRONOMÍA GLOBAL EN LIMA

La capital será, por histórica primera vez, sede latinoamericana de la gala de The 50 Best Restaurants, influyente reconocimiento de la gastronomía mundial hoy en el Teatro Municipal de Lima. Chefs internacionales participan de la elección, donde también se ha destacado el posicionamiento internacional de la cocina peruana, ese que llevó a Central y Maido al primer lugar del ránking en el 2023 y 2025. Además del prestigio, se proyecta que el evento tendrá un impacto económico de US$2 millones.

🟢OBRAS EN HOMENAJE A LA VISITA DEL PAPA

A pocos días de la llegada del papa León XIV, el Callao suma dos obras en homenaje a la visita. Por un lado, ya está casi lista la escultura de 14 metros, el monumento más grande dedicado al pontífice en el mundo. Además, El Comercio culminó la instalación de un mural de 167 metros de largo, con las ilustraciones de Víctor Aguilar y Giovanni Tazza, de nuestra casa editorial, en una obra que muestra el vínculo del Papa con el Perú.

🔴LLUVIAS INUNDAN VÍAS DEL SUR DE LIMA Y COMPLICAN EL TRÁNSITO

Lima sigue en alerta roja, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Por su parte, las lluvias volvieron a afectar la movilidad con la inundación de las pistas de San Juan de Miraflores, cerca del puente Atocongo y de la estación de la línea 1. La acumulación de agua dificultó el paso de peatones, incluidos escolares y sus padres. Aunque se prevé que las precipitaciones continúen hasta el 4 de noviembre, la emergencia evidencia el peligro en el que se encuentra la infraestructura urbana y la necesidad de mayores contingencias para los siguientes meses frente al FEN.