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“Lima en Familia” impulsa espacios culturales, suspenden tubulares en Huacachina y atentan a balazos contra un medio en Lambayeque

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este domingo 13 de setiembre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

    En el Semáforo de este domingo 13 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, destacamos el programa “Lima en Familia”, que acerca la cultura a los hogares y debería replicarse garantizando el orden y la seguridad. Segundo, la tardía suspensión de tubulares en Huacachina, tras el grave accidente de una turista, expone la informalidad y exige al MTC una fiscalización estricta. Finalmente, el condenable ataque a balazos al medio “La Noticia Clave” en Lambayeque atenta contra la libertad de prensa, exigiendo una investigación rápida y protección para los periodistas.

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