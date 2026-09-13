“Lima en Familia” impulsa espacios culturales, suspenden tubulares en Huacachina y atentan a balazos contra un medio en Lambayeque

En el Semáforo de este domingo 13 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, destacamos el programa “Lima en Familia”, que acerca la cultura a los hogares y debería replicarse garantizando el orden y la seguridad. Segundo, la tardía suspensión de tubulares en Huacachina, tras el grave accidente de una turista, expone la informalidad y exige al MTC una fiscalización estricta. Finalmente, el condenable ataque a balazos al medio “La Noticia Clave” en Lambayeque atenta contra la libertad de prensa, exigiendo una investigación rápida y protección para los periodistas.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Dándoles espacio y actividades a las familias

Saludamos el programa Lima en Familia de la Municipalidad de Lima. Este ofrece talleres, espectáculos, cine, deporte y recorridos que acercan cultura y recreación a miles de hogares, sobre todo a quienes menos tienen. Esta iniciativa debe servir de ejemplo para que otros gobiernos repitan propuestas similares de manera permanente, no solo en fechas especiales. Ojalá se garantice el orden, seguridad y difusión oportuna.

🔴La seguridad en las dunas no debe ser negociable

La suspensión de los tubulares en Huacachina llega tarde, luego de que una turista perdiera un brazo. Es inaceptable que decenas de vehículos operaran años sin SOAT, tarjeta de circulación ni condiciones de seguridad, exponiendo a visitantes nacionales y extranjeros. Exigimos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a las autoridades regionales y municipales aprobar una regulación estricta y fiscalizar permanentemente, para que el turismo iqueño sea sinónimo de seguridad, no de riesgo.

🔴Atentado a la prensa de Lambayeque

Atacar a balazos un medio, con periodistas dentro, es un atentado contra la democracia y la libertad de informar. Condenamos el ataque a “La Noticia Clave” en Lambayeque y exigimos a la policía y la fiscalía una investigación diligente que identifique y sancione a los responsables, esclareciendo si el hecho guarda relación con las denuncias. El Estado debe otorgar garantías y protección inmediatas al equipo periodístico. Que este atentado no silencie a la prensa; sin periodismo libre no hay ciudadanía informada.